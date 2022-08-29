В Тюмени экс-студентка колледжа искусств разделась для MAXIM. Фото

30 августа 2022 в 17:06 Размер текста - 17 +

Тюменка участвует в конкурсе от журнала MAXIM, на обложках которого уже побывали ее землячки Алена Шишкова (на фото) и Алена Водонаева Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бывшая студентка колледжа искусств при Тюменском государственном институте культуры Виктория Тишенская стала участницей конкурса от мужского журнала MAXIM. Обнаженные снимки девушки представлены на сайте издания. «Виктория Тишенская, 22 года. Тюмень», — значится на сайте конкурса Miss MAXIM. Девушка проживает в Тюмени. Она не в первый раз участвует в конкурсе красоты: ранее претендовала на звание «Мисс Тюмень», но не получила корону. В своем интервью в ходе конкурса девушка отмечала, что с детства занималась танцами, и даже поступила в колледж искусств при Тюменском государственном институте культуры, но в процессе обучения в выборе профессии разочаровалась. Ранее URA.RU писало и о других участницах Miss MAXIM из Тюмени. Среди них 44-летняя модель жанра «ню», таролог и бизнес-леди, сбежавшая в столицу Тюменской области из ЯНАО, после развода с мужем. Фото: социальные сети Виктории Тишенской

Бывшая студентка колледжа искусств при Тюменском государственном институте культуры Виктория Тишенская стала участницей конкурса от мужского журнала MAXIM. Обнаженные снимки девушки представлены на сайте издания. «Виктория Тишенская, 22 года. Тюмень», — значится на сайте конкурса Miss MAXIM. Девушка проживает в Тюмени. Она не в первый раз участвует в конкурсе красоты: ранее претендовала на звание «Мисс Тюмень», но не получила корону. В своем интервью в ходе конкурса девушка отмечала, что с детства занималась танцами, и даже поступила в колледж искусств при Тюменском государственном институте культуры, но в процессе обучения в выборе профессии разочаровалась. Ранее URA.RU писало и о других участницах Miss MAXIM из Тюмени. Среди них 44-летняя модель жанра «ню», таролог и бизнес-леди, сбежавшая в столицу Тюменской области из ЯНАО, после развода с мужем.