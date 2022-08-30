Десятки курганских школ не откроются 1 сентября

Ученики 45 школ, в которых проводится капремонт, будут учиться в других помещениях (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области десятки школ не откроются 1 сентября из-за проведения в зданиях капитального ремонта. Ученики этих образовательных учреждений сядут за парты в других школах, детских садах, домах культуры и сельсоветах, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования и науки региона.

«По состоянию на 1 сентября 2022 года: в 24 ремонтируемых школах предусмотрено обучение в дополнительных помещениях образовательной организации (перепрофилирование кабинетов, использование помещений детских садов и филиалов), либо в других образовательных организациях с обеспечением подвоза. В 21 ремонтируемом учреждении предусмотрено обучение в приспособленных помещениях (дома культуры и сельские советы). В таких помещениях проведены косметические ремонты, имеются туалеты и водоснабжение, будет организовано горячее питание», — сообщили в департаменте образования и науки.

По данным ведомства, в рамках программы модернизации школ в 2022 году проводится ремонт 58 зданий в 53 школах. К 1 сентября планируется завершить работы в восьми школах. По остальным объектам принимаются меры по ускорению хода ремонтных работ, родителям разъясняют, где будут учиться их дети. При этом 81 школа области будет работать в две смены. Всего в регионе 295 школ (юрлиц), в которых обучается 102 тысячи учеников. Первоклассников будет порядка 10,5 тысяч.

Ранее URA.RU писало, что Курганской области выделили более двух миллиардов рублей на ремонты образовательных учреждений. Деньги направлены в регион из федерального бюджета. На 2023 год запланировано еще 800 млн рублей на эти цели.