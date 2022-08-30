Депутат Хинштейн: Запад не скрывает вмешательства в политику РФ

30 августа 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн отметил, что с помощью YouTube распространяется русофобский контент Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Предложение властей Франции и Германии об изучении путей распространения информации внутри РФ говорит о том, что Запад не скрывает вмешательства во внутренние дела страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Париж и Берлин хотят инициировать в ЕС изучение путей распространения информации в России для «противодействия пропаганде». Был составлен соответствующий документ в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Чехии. В нем также прописано финансирование курсов медиаграмотности для граждан РФ, которые будут распространяться через блогеров в социальных сетях. «Информационное вмешательство со стороны Запада ни у кого больше не вызывает сомнений — попытки протолкнуть прозападное видение событий стали столь очевидны, что за рубежом этого уже даже не скрывают! В частности — с помощью того же YouTube продвигаются антироссийские видео и русофобский контент. Более того, несмотря на активную травлю российских пользователей в видеохостинге, модераторы ничего не делают — лишь лицемерно закрывают на это глаза и принимать меры только в том случае, если появляются материалы, противоречащие позиции Запада», — сказал Александр Хинштейн. Парламентарий напомнил, что YouTube заблокировал уже несколько российских каналов на своей площадке. «И YouTube, и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не стесняются показывать всему миру то, насколько предвзята их политика — они давно уже стали площадками для информационной войны против нашей страны. Самое печальное, что их настрой остается прежним, меры становятся все изощреннее, а страдают от этого — наши соотечественники», — подчеркнул депутат Госдумы. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с URA.RU отметила, что YouTube не стремится держать баланс в предоставлении информации своим пользователям. «России в этом случае ничего не остается, кроме как готовить технологические площадки, альтернативные платформы под возможное закрытие YouTube. Об этом уже нужно говорить открыто. Все ЛОМы (лидеры общественного мнения — прим. URA.RU), блогеры готовятся к этому, переносят свой контент на другие площадки, дублируют его. Все понимают, что если YouTube продолжит давить на газ своей антироссийской риторики и в действиях, то этому будет положен конец», — заключила собеседница агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предложение властей Франции и Германии об изучении путей распространения информации внутри РФ говорит о том, что Запад не скрывает вмешательства во внутренние дела страны. Об этом в разговоре с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Париж и Берлин хотят инициировать в ЕС изучение путей распространения информации в России для «противодействия пропаганде». Был составлен соответствующий документ в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Чехии. В нем также прописано финансирование курсов медиаграмотности для граждан РФ, которые будут распространяться через блогеров в социальных сетях. «Информационное вмешательство со стороны Запада ни у кого больше не вызывает сомнений — попытки протолкнуть прозападное видение событий стали столь очевидны, что за рубежом этого уже даже не скрывают! В частности — с помощью того же YouTube продвигаются антироссийские видео и русофобский контент. Более того, несмотря на активную травлю российских пользователей в видеохостинге, модераторы ничего не делают — лишь лицемерно закрывают на это глаза и принимать меры только в том случае, если появляются материалы, противоречащие позиции Запада», — сказал Александр Хинштейн. Парламентарий напомнил, что YouTube заблокировал уже несколько российских каналов на своей площадке. «И YouTube, и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) не стесняются показывать всему миру то, насколько предвзята их политика — они давно уже стали площадками для информационной войны против нашей страны. Самое печальное, что их настрой остается прежним, меры становятся все изощреннее, а страдают от этого — наши соотечественники», — подчеркнул депутат Госдумы. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с URA.RU отметила, что YouTube не стремится держать баланс в предоставлении информации своим пользователям. «России в этом случае ничего не остается, кроме как готовить технологические площадки, альтернативные платформы под возможное закрытие YouTube. Об этом уже нужно говорить открыто. Все ЛОМы (лидеры общественного мнения — прим. URA.RU), блогеры готовятся к этому, переносят свой контент на другие площадки, дублируют его. Все понимают, что если YouTube продолжит давить на газ своей антироссийской риторики и в действиях, то этому будет положен конец», — заключила собеседница агентства.