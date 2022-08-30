Куйвашев вручил мэру Екатеринбурга медаль от Путина

Евгений Куйвашев (слева) наградил своего товарища Алексея Орлова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил главе Екатеринбурга Алексею Орлову медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Указ о награждении Орлова в мае 2022 года подписал президент Владимир Путин. Глава столицы Урала получил медаль «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

«Алексей Орлов избран главой Екатеринбурга 9 февраля 2021 года. За этот период в уральской столице реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов. С августа 2021 года в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 3 школьных здания общей вместимостью 2100 мест. Также построены 6 новых садиков на 1 тысячу 600 мест и 4 капитально отремонтированы», — отметили в пресс-службе администрации города.

Ранее агентство писало, что мэр Алексей Орлов, которому 20 марта исполнилось 55 лет, награжден за заслуги перед Свердловской областью. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Орлов работает в свердловской власти с 2012 года. В разное время он служил зампредом областного правительства, министром инвестиций, а также первым заместителем губернатора Куйвашева, с которым их связывают давние товарищеские отношения.