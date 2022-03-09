Губернатор Куйвашев сделал мэру Екатеринбурга подарок на юбилей

Евгений Куйвашев (слева) наградил своего товарища Алексея Орлова за заслуги перед регионом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которому 20 марта исполнится 55 лет, награжден за заслуги перед Свердловской областью. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU.

«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени главу Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Отмечается, что мэр представлен к награде региональным министерством экономики. Знак I степени — высшая областная награда.

Орлов работает в свердловской власти с 2012 года. В разное время он служил зампредом областного правительства, министром инвестиций, а также первым заместителем губернатора Куйвашева, с которым их связывают давние товарищеские отношения. В конце 2020 года Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга, заменив досрочно ушедшего в отставку Александра Высокинского.

Знака за заслуги перед регионом I степени удостаиваются немногие представители свердловского истеблишмента. Принято считать, что награда вручается в качестве символического подарка на круглые даты. Например, в декабре 2021-го губернатор Куйвашев так поздравил с 70-летием своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ Бориса Козиненко.

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