09 марта 2022

Губернатор Куйвашев сделал мэру Екатеринбурга подарок на юбилей

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Прием в честь 85-летия Уральского филармонического оркестра и 25-летия благотворительного фонда поддержки Уральского филармонического оркестра г. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Евгений Куйвашев (слева) наградил своего товарища Алексея Орлова за заслуги перед регионом Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которому 20 марта исполнится 55 лет, награжден за заслуги перед Свердловской областью. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU.

«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени главу Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Отмечается, что мэр представлен к награде региональным министерством экономики. Знак I степени — высшая областная награда.

Орлов работает в свердловской власти с 2012 года. В разное время он служил зампредом областного правительства, министром инвестиций, а также первым заместителем губернатора Куйвашева, с которым их связывают давние товарищеские отношения. В конце 2020 года Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга, заменив досрочно ушедшего в отставку Александра Высокинского.

Знака за заслуги перед регионом I степени удостаиваются немногие представители свердловского истеблишмента. Принято считать, что награда вручается в качестве символического подарка на круглые даты. Например, в декабре 2021-го губернатор Куйвашев так поздравил с 70-летием своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ Бориса Козиненко.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которому 20 марта исполнится 55 лет, награжден за заслуги перед Свердловской областью. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU. «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени главу Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Отмечается, что мэр представлен к награде региональным министерством экономики. Знак I степени — высшая областная награда. Орлов работает в свердловской власти с 2012 года. В разное время он служил зампредом областного правительства, министром инвестиций, а также первым заместителем губернатора Куйвашева, с которым их связывают давние товарищеские отношения. В конце 2020 года Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга, заменив досрочно ушедшего в отставку Александра Высокинского. Знака за заслуги перед регионом I степени удостаиваются немногие представители свердловского истеблишмента. Принято считать, что награда вручается в качестве символического подарка на круглые даты. Например, в декабре 2021-го губернатор Куйвашев так поздравил с 70-летием своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ Бориса Козиненко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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