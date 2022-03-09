Губернатор Куйвашев сделал мэру Екатеринбурга подарок на юбилей

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которому 20 марта исполнится 55 лет, награжден за заслуги перед Свердловской областью. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU.
«За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени главу Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Отмечается, что мэр представлен к награде региональным министерством экономики. Знак I степени — высшая областная награда.
Орлов работает в свердловской власти с 2012 года. В разное время он служил зампредом областного правительства, министром инвестиций, а также первым заместителем губернатора Куйвашева, с которым их связывают давние товарищеские отношения. В конце 2020 года Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга, заменив досрочно ушедшего в отставку Александра Высокинского.
Знака за заслуги перед регионом I степени удостаиваются немногие представители свердловского истеблишмента. Принято считать, что награда вручается в качестве символического подарка на круглые даты. Например, в декабре 2021-го губернатор Куйвашев так поздравил с 70-летием своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ Бориса Козиненко.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, которому 20 марта исполнится 55 лет, награжден за заслуги перед Свердловской областью. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, копия его указа есть в распоряжении URA.RU. «За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ I степени главу Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе за подписью Куйвашева. Отмечается, что мэр представлен к награде региональным министерством экономики. Знак I степени — высшая областная награда. Орлов работает в свердловской власти с 2012 года. В разное время он служил зампредом областного правительства, министром инвестиций, а также первым заместителем губернатора Куйвашева, с которым их связывают давние товарищеские отношения. В конце 2020 года Орлов перешел на работу в мэрию Екатеринбурга, заменив досрочно ушедшего в отставку Александра Высокинского. Знака за заслуги перед регионом I степени удостаиваются немногие представители свердловского истеблишмента. Принято считать, что награда вручается в качестве символического подарка на круглые даты. Например, в декабре 2021-го губернатор Куйвашев так поздравил с 70-летием своего советника, экс-начальника областного управления ФСБ Бориса Козиненко.