Боррель: Евросоюз готов оказывать бессрочную помощь Украине

30 августа 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

В Европе готовы оказывать помощь Украине столько, сколько ей необходимо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз готов направлять Украине необходимую помощь сколько ей необходимо. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — приводит его слова ТАСС. Сам глава дипломатии рассказал об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран альянса в Праге. Все 27 министров стран Евросоюза подтвердили готовность помогать Киеву. Ранее URA.RU сообщало, что украинский конфликт может послужить началом для становления нового союза «могущественной» и независимой Европы. Также обозреватель The National Interest Рамзи Мардини считает, что у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта на Украине. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В ходе операции страны Запада оказывают помощь Киеву и вводят санкции против РФ.

Евросоюз готов направлять Украине необходимую помощь сколько ей необходимо. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Все министры единогласно согласились, что Евросоюз поддерживает Украину и все страны ЕС готовы продолжать помогать Украине столько, сколько понадобится, и так долго, как будет необходимо», — приводит его слова ТАСС. Сам глава дипломатии рассказал об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран альянса в Праге. Все 27 министров стран Евросоюза подтвердили готовность помогать Киеву. Ранее URA.RU сообщало, что украинский конфликт может послужить началом для становления нового союза «могущественной» и независимой Европы. Также обозреватель The National Interest Рамзи Мардини считает, что у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта на Украине. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. В ходе операции страны Запада оказывают помощь Киеву и вводят санкции против РФ.