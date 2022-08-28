NI: у Запада нет шансов выйти победителем из конфликта на Украине

29 августа 2022 в 04:11 Размер текста - 17 +

Несмотря на активную поддержку Киева, Запад не сможет победить РФ на Украине, пишет Мардини Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на «жесткую и неудобную правду» — Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини. «В любом случае, Запад не выигрывает в конфликте. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», — говорится в статье. По словам автора, «при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно». Обозреватель обратил внимание на то, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свою тактику для смещения в сторону дипломатии. «Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», — резюмировал Мардини. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. В то же время США и Евросоюз значительно увеличили объемы военной помощи Киеву. Однако к лету Европа практически исчерпала возможности для дальнейшего ужесточения антироссийских ограничений, заявлял постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По мнению экспертов, санкции не действуют на РФ, проблемы касаются Европы и могут отразиться на США. В частности, возрастающая напряженность внутри Соединенных Штатов может привести к гражданской войне и не дать Америке победить Россию в новой холодной войне, утверждал японский обозреватель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на «жесткую и неудобную правду» — Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини. «В любом случае, Запад не выигрывает в конфликте. Решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение», — говорится в статье. По словам автора, «при любом варианте урегулирования отвергнуть условия Москвы будет очень трудно». Обозреватель обратил внимание на то, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все более плачевной, однако западные страны не особо настроены менять свою тактику для смещения в сторону дипломатии. «Ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду: решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада. Поскольку Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой Вашингтоном политики, дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией», — резюмировал Мардини. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской специальной операции на Украине. В то же время США и Евросоюз значительно увеличили объемы военной помощи Киеву. Однако к лету Европа практически исчерпала возможности для дальнейшего ужесточения антироссийских ограничений, заявлял постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По мнению экспертов, санкции не действуют на РФ, проблемы касаются Европы и могут отразиться на США. В частности, возрастающая напряженность внутри Соединенных Штатов может привести к гражданской войне и не дать Америке победить Россию в новой холодной войне, утверждал японский обозреватель.