Тайвань впервые атаковал китайский беспилотник

30 августа 2022 в 19:34 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Вооруженные силы Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику, который вошел в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. По словам агентства, со ссылкой на представителя Минобороны Чжан Жуншунь, беспилотник вошел в запретные воды в районе Эрдан. Тогда защитники немедленно выпустили предупредительный выстрел. «Поскольку беспилотник продолжал зависать, была произведена оборонительная стрельба боевыми патронами, чтобы отогнать его. Затем беспилотник улетел в направлении Сямыня», — сообщает СМИ. Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь приказывала военным принять «решительные контрмеры» для защиты воздушного пространства острова. «Я приказала Министерству национальной обороны (МНО) принять необходимые и решительные контрмеры в соответствующее время для защиты безопасности территориального воздушного пространства страны», — сказала она. При этом, Цай пояснила, что остров [Тайвань] просто обороняется и не планирует провоцировать Китай. Ранее Китай призвал одуматься сторонников Тайваня, пока не поздно. Конфликт между КНР и островом Тайвань обострился после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай посчитал это угрозой своей независимости, так как Китай считает остров своим.

Вооруженные силы Тайваня открыли огонь по китайскому беспилотнику, который вошел в воздушное пространство страны. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня. По словам агентства, со ссылкой на представителя Минобороны Чжан Жуншунь, беспилотник вошел в запретные воды в районе Эрдан. Тогда защитники немедленно выпустили предупредительный выстрел. «Поскольку беспилотник продолжал зависать, была произведена оборонительная стрельба боевыми патронами, чтобы отогнать его. Затем беспилотник улетел в направлении Сямыня», — сообщает СМИ. Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь приказывала военным принять «решительные контрмеры» для защиты воздушного пространства острова. «Я приказала Министерству национальной обороны (МНО) принять необходимые и решительные контрмеры в соответствующее время для защиты безопасности территориального воздушного пространства страны», — сказала она. При этом, Цай пояснила, что остров [Тайвань] просто обороняется и не планирует провоцировать Китай. Ранее Китай призвал одуматься сторонников Тайваня, пока не поздно. Конфликт между КНР и островом Тайвань обострился после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай посчитал это угрозой своей независимости, так как Китай считает остров своим.