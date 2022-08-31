В ХМАО ради торговли водкой снесли детский городок у ТЦ Петермана

01 сентября 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Торговым центром «Славянский двор» владеет компания бизнесмена из Нижневартовска Александра Петермана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске напротив торгового центра «Славянский двор», которым владеет группа компаний «Славтэк» бизнесмена Александра Петермана, снесли детскую площадку. Причина — антиалкогольный закон, вступивший в силу 1 сентября, который запрещает торговать спиртным, в том числе водкой, рядом с детскими городками. Информацию URA.RU подтвердили в самой компании. «В здании торгового центра „Славянский двор“ размещается магазин торговой сети „Магнит“, вход в который находится в непосредственной близости от детской площадки. Поэтому размещение детской площадки на территории, прилегающей к торговому центру, являлось бы нарушением действующего окружного законодательства», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. Ранее URA.RU рассказывало, что осенью из-за нового закона доходы малого бизнеса в ХМАО кратно снизятся. Предприниматели ожидают, что после вступления в силу антиалкогольного закона их доходы резко упадут на 50%. При этом власти региона предложили бизнесу вместо алкоголя торговать выпечкой.

В Нижневартовске напротив торгового центра «Славянский двор», которым владеет группа компаний «Славтэк» бизнесмена Александра Петермана, снесли детскую площадку. Причина — антиалкогольный закон, вступивший в силу 1 сентября, который запрещает торговать спиртным, в том числе водкой, рядом с детскими городками. Информацию URA.RU подтвердили в самой компании. «В здании торгового центра „Славянский двор“ размещается магазин торговой сети „Магнит“, вход в который находится в непосредственной близости от детской площадки. Поэтому размещение детской площадки на территории, прилегающей к торговому центру, являлось бы нарушением действующего окружного законодательства», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе компании. Ранее URA.RU рассказывало, что осенью из-за нового закона доходы малого бизнеса в ХМАО кратно снизятся. Предприниматели ожидают, что после вступления в силу антиалкогольного закона их доходы резко упадут на 50%. При этом власти региона предложили бизнесу вместо алкоголя торговать выпечкой.