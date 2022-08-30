Иммунолог Ярцева развеяла миф о подготовки организма к осени

31 августа 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Россияне живут в климатических условиях, где бывают резкие перепады температур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России людям нет смысла подготавливаться к осени, поскольку в наших климатических условиях всегда были резкие перепады температур, что никак не сказывалось на работе организма. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять», — сказала Ирина Ярцева. Иммунолог отметила, что некоторые россияне могут отправиться в южные страны посреди зимы. «Почему надо готовить организм к весне, осени, зиме, если это наши природные условия? Это как подготовить человека жить на планете Земля. Жил себе человек в России, жил в Москве и вдруг ему надо как-то себя готовить. Эти вещи не секрет и никакая не проблема. Многие люди зимой в Египет и Таиланд летают и перепады их никак не пугают», — подчеркнула она. Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал обратиться к своему врачу перед начало осеннего периода. По его словам, лечащий специалист позволит выяснить проблемы в работе всего организма и конкретно защитной функции.

В России людям нет смысла подготавливаться к осени, поскольку в наших климатических условиях всегда были резкие перепады температур, что никак не сказывалось на работе организма. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. «В России такие природные условия, что всегда были резкие похолодания и резкие потепления. С людьми ничего страшного не происходило. Это преувеличенное внимание к происходящему. Основная задача — одеваться по погоде. Бывает, по привычке вышел раздетый и понятно, что есть риск переохладиться. Надо одеться тепло и многослойно. Чтобы вы понимали, что если станет жарко, то можно один слой снять», — сказала Ирина Ярцева. Иммунолог отметила, что некоторые россияне могут отправиться в южные страны посреди зимы. «Почему надо готовить организм к весне, осени, зиме, если это наши природные условия? Это как подготовить человека жить на планете Земля. Жил себе человек в России, жил в Москве и вдруг ему надо как-то себя готовить. Эти вещи не секрет и никакая не проблема. Многие люди зимой в Египет и Таиланд летают и перепады их никак не пугают», — подчеркнула она. Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал обратиться к своему врачу перед начало осеннего периода. По его словам, лечащий специалист позволит выяснить проблемы в работе всего организма и конкретно защитной функции.