Сомнолог Бузунов: 12 дней недосыпа делают человека недееспособным

30 августа 2022 в 21:50 Размер текста - 17 +

Дефицит сна возникает, если спать вместо восьми, шесть часов, считает Роман Бузунов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если человек накапливает дефицит сна в 24 часа, то есть недосыпает 12 суток, он становится практически недееспособным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Грубо говоря, человеку нужно спать восемь часов, а он спит, например, шесть, возникает два часа дефицита. Если 12 суток не спать нормально, будет 24 часа дефицита. И все, человек уже практически недееспособен. Он не может нормально работать, он засыпает в процессе деятельности», — объяснил Роман Бузунов. По словам врача, во сне идет очищение мозга от информации. «У нас две функции сна: первые четыре часа — это физическое восстановление, а потом мы обрабатываем информацию. Тогда нам больше снится сновидений. И здесь мозг думает, как адаптироваться к окружающей среде и решить, как действовать дальше, но при этом очищается оперативная память, то, что человек накопил за предыдущий день или поставил себе какие-то задачи», — отметил он. «К утру формируется долговременная память и возможность опять воспринимать новую информацию. А если человек недоспал, не до конца очистил свою оперативную память, то с утра место в мозгу будет уже занято. И новая информация не захочет заходить», — добавил Бузунов. При этом, подчеркнул профессор, больше суток без сна сравнимы с тяжелой формой опьянения. «Если человек не спит 36 часов, то это все равно, что приблизительно 0,7 промилле. Это равносильно тяжелой степени опьянения по реакции и так далее», — заключил сомнолог. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что бессонница после коронавируса может длиться до 10 месяцев. Связано это с поражением мозга во время болезни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если человек накапливает дефицит сна в 24 часа, то есть недосыпает 12 суток, он становится практически недееспособным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов. «Грубо говоря, человеку нужно спать восемь часов, а он спит, например, шесть, возникает два часа дефицита. Если 12 суток не спать нормально, будет 24 часа дефицита. И все, человек уже практически недееспособен. Он не может нормально работать, он засыпает в процессе деятельности», — объяснил Роман Бузунов. По словам врача, во сне идет очищение мозга от информации. «У нас две функции сна: первые четыре часа — это физическое восстановление, а потом мы обрабатываем информацию. Тогда нам больше снится сновидений. И здесь мозг думает, как адаптироваться к окружающей среде и решить, как действовать дальше, но при этом очищается оперативная память, то, что человек накопил за предыдущий день или поставил себе какие-то задачи», — отметил он. «К утру формируется долговременная память и возможность опять воспринимать новую информацию. А если человек недоспал, не до конца очистил свою оперативную память, то с утра место в мозгу будет уже занято. И новая информация не захочет заходить», — добавил Бузунов. При этом, подчеркнул профессор, больше суток без сна сравнимы с тяжелой формой опьянения. «Если человек не спит 36 часов, то это все равно, что приблизительно 0,7 промилле. Это равносильно тяжелой степени опьянения по реакции и так далее», — заключил сомнолог. Ранее врач-сомнолог, невролог Елена Царева заявила, что бессонница после коронавируса может длиться до 10 месяцев. Связано это с поражением мозга во время болезни.