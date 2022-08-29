Глава «Газпром нефти» дал ответ на санкции Запада проектом в ХМАО

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков запустил технологический комплекс в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков и уральский полпред Владимир Якушев вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой запустили в ХМАО центр установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Технологический комплекс позволит нефтяникам нарастить объемы добычи углеводородов на ключевом активе региона и на его ввод в эксплуатацию не повлияло даже попадание компании под западные санкции.

В «Газпром нефть» подсчитали, что запуск нового оборудования позволит компании нарастить объемы добычи нефти на месторождении до 5,5 миллионов тонн. А с запуском второй очереди в 2023 году увеличить эти показатели до восьми миллионов тонн. «Что касается нашего технологического оснащения, оно ни в чем не уступает ведущим мировым компаниям. Во многих направлениях мы их даже превосходим. У меня нет никаких сомнений, в том, что мы эти трудноизвлекаемые запасы разработаем», — приводится комментарий Дюкова на официальном сайте правительства ХМАО.

Уральский полпред назвал запуск установки подготовки нефти на месторождении Жагрина знаковым событием для Югры и УрФО в условиях беспрецедентного давления Запада. «Нам предрекали экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие подчеркивает, что компании двигаются вперед, принимают верные стратегические решения, продолжают инвестировать и развиваться», — заявил Якушев.

Губернатор Югры отметила, что активная разработка месторождения «Газпром нефтью» даст толчок для всего добывающего кластера компании в ХМАО, в который входит 8 лицензионных участков. «Кластерный подход, практикуемый компаниями, позволяет сконцентрировать в регионе их научные, технологические возможности, что дает больший эффект. В нашем случае это — новые высокотехнологичные рабочие места для югорчан, возможности для развития специалистов», — прокомментировала Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что уральский полпред и глава «Газпром нефти» сами попали в санкционные списки западных стран. Губернатор ХМАО пока ни в одном из них не значится. Западные санкции были объявлены в ответ на спецоперацию РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, экономическое давление на Россию оказывает влияние не только на саму РФ, но и на государства Европы и Северной Америки. Путин считает, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и традиций.