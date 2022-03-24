Полпред Якушев попал под санкции Великобритании

24 марта 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Ранее в санкционный список Владимира Якушева внесла Канада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев включен в санкционный список Великобритании. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Соединенного королевства. «Якушев Владимир Владимирович, дата рождения 14.06.1968», — указано в документе, обновленном 24 марта. Санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии). Ранее URA.RU писало, что Якушев попал под санкции Канады. Сам политик признал, что решение Запада было для него ожидаемым. 22 февраля полпред Якушев публично поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А спустя несколько дней, когда государства Запада начали вводить первые санкции, заявил, что Россия справится с трудностями. О начале спецоперации РФ на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. После этого начался новый всплеск ограничений в отношении России. Однако санкции вводились и до нынешней спецоперации. Так, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев включен в санкционный список Великобритании. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Соединенного королевства. «Якушев Владимир Владимирович, дата рождения 14.06.1968», — указано в документе, обновленном 24 марта. Санкции подразумевают запрет на въезд Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии). Ранее URA.RU писало, что Якушев попал под санкции Канады. Сам политик признал, что решение Запада было для него ожидаемым. 22 февраля полпред Якушев публично поддержал решение президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. А спустя несколько дней, когда государства Запада начали вводить первые санкции, заявил, что Россия справится с трудностями. О начале спецоперации РФ на Украине президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. После этого начался новый всплеск ограничений в отношении России. Однако санкции вводились и до нынешней спецоперации. Так, в 2012 году был принят так называемый «Список Магнитского», который регламентировал ограничения в отношении официальных лиц РФ, причастных или даже просто имеющих отношение (по мнению США) к гибели юриста Сергея Магнитского. В список попали несколько десятков чиновников из МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного Суда, Генпрокураторы и ФСИН.