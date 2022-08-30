30 августа 2022

«Газпром» остановил работу «Северного потока — 1»

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«Газпром» приостановил работу «Северного потока» из-за ремонта Фото:

Холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом, о котором компании сообщала ранее на платформе Seeburger.

По сообщению «Газпрома», прокачка газа прекратилась в 03:00 по мск 31 августа. Ремонт пройдет с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. В компании объяснили, что по регламенту ремонтные работы должны проводится каждые 1000 часов эксплуатации совместно со специалистами компании Siemens.

О приостановке работы «Газпром» предупреждал 19 августа. После завершения ремонта транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет лишь 20% от мощности газопровода.

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Холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом, о котором компании сообщала ранее на платформе Seeburger. По сообщению «Газпрома», прокачка газа прекратилась в 03:00 по мск 31 августа. Ремонт пройдет с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. В компании объяснили, что по регламенту ремонтные работы должны проводится каждые 1000 часов эксплуатации совместно со специалистами компании Siemens. О приостановке работы «Газпром» предупреждал 19 августа. После завершения ремонта транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет лишь 20% от мощности газопровода.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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