«Газпром» остановил работу «Северного потока — 1»

31 августа 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

«Газпром» приостановил работу «Северного потока» из-за ремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом, о котором компании сообщала ранее на платформе Seeburger. По сообщению «Газпрома», прокачка газа прекратилась в 03:00 по мск 31 августа. Ремонт пройдет с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. В компании объяснили, что по регламенту ремонтные работы должны проводится каждые 1000 часов эксплуатации совместно со специалистами компании Siemens. О приостановке работы «Газпром» предупреждал 19 августа. После завершения ремонта транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет лишь 20% от мощности газопровода.

Холдинг «Газпром» приостановил прокачку газа по «Северному потоку — 1». Это связано с запланированным ремонтом, о котором компании сообщала ранее на платформе Seeburger. По сообщению «Газпрома», прокачка газа прекратилась в 03:00 по мск 31 августа. Ремонт пройдет с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. В компании объяснили, что по регламенту ремонтные работы должны проводится каждые 1000 часов эксплуатации совместно со специалистами компании Siemens. О приостановке работы «Газпром» предупреждал 19 августа. После завершения ремонта транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки. Этот объем составляет лишь 20% от мощности газопровода.