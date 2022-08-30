30 августа 2022
29 августа 2022

Театр из ХМАО получил президентский грант за «Танец с медведем»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый питомец зоопарка медвежонок Хатанга. Екатеринбург, зоопарк, белый медведь
Сургутский музыкально-драматический театр представит новый спектакль в конце сентября. Фото:

Проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Об этом сообщает директор департамента культуры региона.

«Это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО „Теорикон“. Премьера пластического спектакля „Танец с медведем“ состоится 23 и 24 сентября», — уточнил глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов.

Ранее на экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую и главного бухгалтера этого же учреждения Оксану Мезенцеву заведено уголовное дело. Они подозреваются в том, что они фиктивно трудоустроили в театр ряд людей.

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Проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Об этом сообщает директор департамента культуры региона. «Это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО „Теорикон“. Премьера пластического спектакля „Танец с медведем“ состоится 23 и 24 сентября», — уточнил глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. Ранее на экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую и главного бухгалтера этого же учреждения Оксану Мезенцеву заведено уголовное дело. Они подозреваются в том, что они фиктивно трудоустроили в театр ряд людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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