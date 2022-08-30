Театр из ХМАО получил президентский грант за «Танец с медведем»

31 августа 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Сургутский музыкально-драматический театр представит новый спектакль в конце сентября. Фото: Размик Закарян © URA.RU Проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Об этом сообщает директор департамента культуры региона. «Это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО „Теорикон“. Премьера пластического спектакля „Танец с медведем“ состоится 23 и 24 сентября», — уточнил глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. Ранее на экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую и главного бухгалтера этого же учреждения Оксану Мезенцеву заведено уголовное дело. Они подозреваются в том, что они фиктивно трудоустроили в театр ряд людей.

Проект Сургутского музыкально-драматического театра (ХМАО) по мотивам мифологии народов Югры победил в грантовом конкурсе президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Об этом сообщает директор департамента культуры региона. «Это совместный проект Сургутского музыкально-драматического театра и АНО „Теорикон“. Премьера пластического спектакля „Танец с медведем“ состоится 23 и 24 сентября», — уточнил глава департамента культуры ХМАО Артур Латыпов. Ранее на экс-директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую и главного бухгалтера этого же учреждения Оксану Мезенцеву заведено уголовное дело. Они подозреваются в том, что они фиктивно трудоустроили в театр ряд людей.