Талибы* устроили фейерверк на годовщину ухода США из Афганистана

31 августа 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Власти Афганистана устроили фейерверк в честь годовщины со дня вывода войск США Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане Правительство «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) справило годовщину со дня вывода американских войск из Афганистана. Праздничная дата отмечается как День свободы. «Праздничный фейерверк осветил небо Кабула во вторник вечером в первую годовщину вывода американских войск из Афганистана, которую талибы отмечают как День свободы», — сообщает агентство Reuters. Отмечается, что во многих районах Кабула фейерверк сопровождался праздничными стрельбами в воздух. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул. 30 августа 2021 года Министерство обороны США вывело свои войска из Афганистана, передает RT. Американская миссия Южно-Азиатской стране продлилась почти 20 лет. *«Талибана» признан в России террористической организацией и запрещен.

Правительство «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) справило годовщину со дня вывода американских войск из Афганистана. Праздничная дата отмечается как День свободы. «Праздничный фейерверк осветил небо Кабула во вторник вечером в первую годовщину вывода американских войск из Афганистана, которую талибы отмечают как День свободы», — сообщает агентство Reuters. Отмечается, что во многих районах Кабула фейерверк сопровождался праздничными стрельбами в воздух. Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США вывели оттуда свои войска. В результате движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло активное наступление и 15 августа захватило Кабул. 30 августа 2021 года Министерство обороны США вывело свои войска из Афганистана, передает RT. Американская миссия Южно-Азиатской стране продлилась почти 20 лет. *«Талибана» признан в России террористической организацией и запрещен.