В Казани экстренно сел самолет, летевший в Екатеринбург

Самолет благополучно сел в Казани (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В аэропорту Казани благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над Марий Эл. Об этом сообщил источник в авиационных службах. Самолет выполнял рейс Москва — Екатеринбург.

«Самолет, следовавший из Москвы в Екатеринбург, совершил благополучную посадку в Казани. Устанавливается причина, по которой экипаж установил код ответчика на general emergency», — приводит ТАСС слова источника.

Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург подал сигнал тревоги. Борт поменял курс на аэропорт Казани. Самолет провел в воздухе около часа.