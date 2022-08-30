В Казани экстренно сел самолет, летевший в Екатеринбург

Самолет благополучно сел в Казани (архивное фото)
В аэропорту Казани благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над Марий Эл. Об этом сообщил источник в авиационных службах. Самолет выполнял рейс Москва — Екатеринбург.
«Самолет, следовавший из Москвы в Екатеринбург, совершил благополучную посадку в Казани. Устанавливается причина, по которой экипаж установил код ответчика на general emergency», — приводит ТАСС слова источника.
Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург подал сигнал тревоги. Борт поменял курс на аэропорт Казани. Самолет провел в воздухе около часа.
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