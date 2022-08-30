30 августа 2022

В Казани экстренно сел самолет, летевший в Екатеринбург

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет
Самолет благополучно сел в Казани (архивное фото) Фото:

В аэропорту Казани благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над Марий Эл. Об этом сообщил источник в авиационных службах. Самолет выполнял рейс Москва — Екатеринбург.

«Самолет, следовавший из Москвы в Екатеринбург, совершил благополучную посадку в Казани. Устанавливается причина, по которой экипаж установил код ответчика на general emergency», — приводит ТАСС слова источника.

Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург подал сигнал тревоги. Борт поменял курс на аэропорт Казани. Самолет провел в воздухе около часа.

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В аэропорту Казани благополучно сел самолет, подавший сигнал тревоги над Марий Эл. Об этом сообщил источник в авиационных службах. Самолет выполнял рейс Москва — Екатеринбург. «Самолет, следовавший из Москвы в Екатеринбург, совершил благополучную посадку в Казани. Устанавливается причина, по которой экипаж установил код ответчика на general emergency», — приводит ТАСС слова источника. Ранее URA.RU писало, что самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург подал сигнал тревоги. Борт поменял курс на аэропорт Казани. Самолет провел в воздухе около часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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