Мотоциклисту, пострадавшему в аварии, была оказана медицинская помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Видео с ДТП поделился один из очевидцев в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД Перми дали комментарий о произошедшем. «Авария произошла в 20:45. По предварительным данным, водитель автомобиля SKODA не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha при движении. В результате произошло столкновение, в котором пострадал мотоциклист», — рассказывают 59.ru в ведомстве.

На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Мотоциклист получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.

Ранее URA.RU писало, что мотоциклист врезался в автомобиль в одном из дворов по улице Писарева. С полученными травмами владельца мотоцикла Suzuki увезли в больницу.