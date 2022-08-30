30 августа 2022

В Перми водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
Мотоциклисту, пострадавшему в аварии, была оказана медицинская помощь Фото:

В Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Видео с ДТП поделился один из очевидцев в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД Перми дали комментарий о произошедшем. «Авария произошла в 20:45. По предварительным данным, водитель автомобиля SKODA не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha при движении. В результате произошло столкновение, в котором пострадал мотоциклист», — рассказывают 59.ru в ведомстве.

На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Мотоциклист получил травмы и ему была оказана медицинская помощь.

Ранее URA.RU писало, что мотоциклист врезался в автомобиль в одном из дворов по улице Писарева. С полученными травмами владельца мотоцикла Suzuki увезли в больницу.

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В Перми на Комсомольском проспекте водитель автомобиля сбил мотоциклиста. Видео с ДТП поделился один из очевидцев в паблике «ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе ГУ МВД Перми дали комментарий о произошедшем. «Авария произошла в 20:45. По предварительным данным, водитель автомобиля SKODA не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha при движении. В результате произошло столкновение, в котором пострадал мотоциклист», — рассказывают 59.ru в ведомстве. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего. Мотоциклист получил травмы и ему была оказана медицинская помощь. Ранее URA.RU писало, что мотоциклист врезался в автомобиль в одном из дворов по улице Писарева. С полученными травмами владельца мотоцикла Suzuki увезли в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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