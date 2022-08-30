30 августа 2022

ЦКБ: причиной смерти Горбачева стала продолжительная болезнь

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев скончался из-за тяжелой болезни Фото:

Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом заявили в Центральной клинической больнице.

«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — заявили в ЦКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что скончался Михаил Горбачев. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось.

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом заявили в Центральной клинической больнице. «Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — заявили в ЦКБ. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что скончался Михаил Горбачев. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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