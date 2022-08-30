ЦКБ: причиной смерти Горбачева стала продолжительная болезнь

Михаил Горбачев скончался из-за тяжелой болезни
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом заявили в Центральной клинической больнице.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — заявили в ЦКБ. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что скончался Михаил Горбачев. В июне сообщалось, что состояние здоровья политика резко ухудшилось.
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