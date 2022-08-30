30 августа 2022

Александр Моор попал в топ-25 национального рейтинга губернаторов

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ХХ съезд партии
В рейтинге губернаторов Александр Моор занял 11 место Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 11 место в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг».

«Губернатор Тюменской области Александр Моор — 11 место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал девятое место», — сообщает ЦИК «Рейтинг».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обогнал коллег по «тюменской матрешке» и расположился на седьмом месте. Глава ХМАО Наталья Комарова заняла 36 место в рейтинге.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 11 место в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Губернатор Тюменской области Александр Моор — 11 место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал девятое место», — сообщает ЦИК «Рейтинг». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обогнал коллег по «тюменской матрешке» и расположился на седьмом месте. Глава ХМАО Наталья Комарова заняла 36 место в рейтинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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