Александр Моор попал в топ-25 национального рейтинга губернаторов

31 августа 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

В рейтинге губернаторов Александр Моор занял 11 место Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 11 место в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Губернатор Тюменской области Александр Моор — 11 место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал девятое место», — сообщает ЦИК «Рейтинг». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обогнал коллег по «тюменской матрешке» и расположился на седьмом месте. Глава ХМАО Наталья Комарова заняла 36 место в рейтинге.

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 11 место в национальном рейтинге глав регионов по итогам июля-августа 2022 года. Результаты исследования получены на основании анкетирования и опросов экспертов и представлены на сайте центра информационных коммуникаций «Рейтинг». «Губернатор Тюменской области Александр Моор — 11 место. Ранее в рейтинге глав регионов по итогам мая-июня 2022 года он занимал девятое место», — сообщает ЦИК «Рейтинг». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обогнал коллег по «тюменской матрешке» и расположился на седьмом месте. Глава ХМАО Наталья Комарова заняла 36 место в рейтинге.