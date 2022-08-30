Жительница ХМАО спасла двух человек в Дагестане

Девушка из Урая спасла двух человек на Ирганайском водохранилище.
Жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни Дагестане, на Ирганайском водохранилище. Об этом пишет глава города в ХМАО Тимур Закирзянов.
« Альбина во время отдыха в Дагестане спасла юношу и его отца. Они тонули в озере. Об этой истории мы могли и не узнать, если бы в администрацию города не пришло письмо с благодарностью», — рассказывает Тимур Закирзянов в своем Telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Мужчина на лодке спас двух братьев 5 и 10 лет.
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