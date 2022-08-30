30 августа 2022
29 августа 2022

Жительница ХМАО спасла двух человек в Дагестане

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Девушка из Урая спасла двух человек на Ирганайском водохранилище. Фото:

Жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни Дагестане, на Ирганайском водохранилище. Об этом пишет глава города в ХМАО Тимур Закирзянов.

« Альбина во время отдыха в Дагестане спасла юношу и его отца. Они тонули в озере. Об этой истории мы могли и не узнать, если бы в администрацию города не пришло письмо с благодарностью», — рассказывает Тимур Закирзянов в своем Telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Мужчина на лодке спас двух братьев 5 и 10 лет.

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Жительница Урая Альбина Колоколова с сестрой Лилией спасла две человеческие жизни Дагестане, на Ирганайском водохранилище. Об этом пишет глава города в ХМАО Тимур Закирзянов. « Альбина во время отдыха в Дагестане спасла юношу и его отца. Они тонули в озере. Об этой истории мы могли и не узнать, если бы в администрацию города не пришло письмо с благодарностью», — рассказывает Тимур Закирзянов в своем Telegram-канале. Ранее URA.RU рассказывало, что участковый по Сургутскому району Александр Праведников спас двух детей из тонущей лодки. Мужчина на лодке спас двух братьев 5 и 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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