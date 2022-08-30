В Перми заочно арестован экс-акционер скандального завода

Игоря Пестрикова арестовали, но пока заочно Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Пермский Свердловский районный суд постановил заключить под стражу бизнесмена, экс-акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова. Об этом сообщают пермские СМИ.

«Свердловский районный суд Перми вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Игоря Пестрикова, который до недавнего времени был акционером ОАО «Соликамский магниевый завод», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU сообщало, что, по версии следствия, гендиректор завода Артур Уртаев предоставил акционеру предприятия Игорю Пестрикову кредит в размере 250 млн рублей на два месяца. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК». Но оно оказалось убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценили действия Уртаева как растрату в особо крупном размере.