30 августа 2022

В Перми заочно арестован экс-акционер скандального завода

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Клипарт
Игоря Пестрикова арестовали, но пока заочно Фото:

Пермский Свердловский районный суд постановил заключить под стражу бизнесмена, экс-акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова. Об этом сообщают пермские СМИ.

«Свердловский районный суд Перми вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Игоря Пестрикова, который до недавнего времени был акционером ОАО «Соликамский магниевый завод», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU сообщало, что, по версии следствия, гендиректор завода Артур Уртаев предоставил акционеру предприятия Игорю Пестрикову кредит в размере 250 млн рублей на два месяца. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК». Но оно оказалось убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценили действия Уртаева как растрату в особо крупном размере.

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Пермский Свердловский районный суд постановил заключить под стражу бизнесмена, экс-акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова. Об этом сообщают пермские СМИ. «Свердловский районный суд Перми вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бизнесмена Игоря Пестрикова, который до недавнего времени был акционером ОАО «Соликамский магниевый завод», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Ранее URA.RU сообщало, что, по версии следствия, гендиректор завода Артур Уртаев предоставил акционеру предприятия Игорю Пестрикову кредит в размере 250 млн рублей на два месяца. В качестве обеспечения займа были учтены доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК». Но оно оказалось убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценили действия Уртаева как растрату в особо крупном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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