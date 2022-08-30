В Перми 1 сентября откроется новое заведение быстрого питания — кафе «Чикен-Чирикен». Фастфуд расположился по адресу ул. Монастырская, 12а. На здании уже висит вывеска, а кафе анонсировало в соцсетях свое открытие.
«В 10 часов утра 1 сентября открывается новое заведение быстрого питания „Чикен-Чирикен“. Зовите друзей и родных!», — указано в рекламных постах.
На странице нового кафе в соцсети «ВКонтакте» уже выложено меню. В нем представлены бургеры, тортильи, хот-доги, куриные крылышки, стрипсы, напитки и картошка фри. Стоит отметить, что пермяки жаловались на отсутствие картошки фри в открывшихся ресторанах «Вкусно — и точка».
Цены в новом фастфуде — примерно такие же, как в ресторанах «Вкусно — и точка». К примеру, самый дорогой бургер с двумя говяжьими котлетами — Бургер двойной Биф — стоит 299 рублей, а самый дешевый — 79 рублей.
Ранее корреспондент URA.RU протестировал меню в открывшемся ресторане «Вкусно — и точка». Некоторые позиции меню ему понравились.
Там выглядит входная группа кафе
Группа «Чикен-Чирикен» / vk.com
Самый дорогой бургер в меню — с двумя говяжьими котлетами
Группа «Чикен-Чирикен» / vk.com
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В Перми 1 сентября откроется новое заведение быстрого питания — кафе «Чикен-Чирикен». Фастфуд расположился по адресу ул. Монастырская, 12а. На здании уже висит вывеска, а кафе анонсировало в соцсетях свое открытие. «В 10 часов утра 1 сентября открывается новое заведение быстрого питания „Чикен-Чирикен“. Зовите друзей и родных!», — указано в рекламных постах. На странице нового кафе в соцсети «ВКонтакте» уже выложено меню. В нем представлены бургеры, тортильи, хот-доги, куриные крылышки, стрипсы, напитки и картошка фри. Стоит отметить, что пермяки жаловались на отсутствие картошки фри в открывшихся ресторанах «Вкусно — и точка». Цены в новом фастфуде — примерно такие же, как в ресторанах «Вкусно — и точка». К примеру, самый дорогой бургер с двумя говяжьими котлетами — Бургер двойной Биф — стоит 299 рублей, а самый дешевый — 79 рублей. Ранее корреспондент URA.RU протестировал меню в открывшемся ресторане «Вкусно — и точка». Некоторые позиции меню ему понравились.