В Перми откроется конкурент ресторанов «Вкусно — и точка». Фото

31 августа 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

В меню заведения есть бургеры, картошка фри, крылышки и другое Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми 1 сентября откроется новое заведение быстрого питания — кафе «Чикен-Чирикен». Фастфуд расположился по адресу ул. Монастырская, 12а. На здании уже висит вывеска, а кафе анонсировало в соцсетях свое открытие. «В 10 часов утра 1 сентября открывается новое заведение быстрого питания „Чикен-Чирикен“. Зовите друзей и родных!», — указано в рекламных постах. На странице нового кафе в соцсети «ВКонтакте» уже выложено меню. В нем представлены бургеры, тортильи, хот-доги, куриные крылышки, стрипсы, напитки и картошка фри. Стоит отметить, что пермяки жаловались на отсутствие картошки фри в открывшихся ресторанах «Вкусно — и точка». Цены в новом фастфуде — примерно такие же, как в ресторанах «Вкусно — и точка». К примеру, самый дорогой бургер с двумя говяжьими котлетами — Бургер двойной Биф — стоит 299 рублей, а самый дешевый — 79 рублей. Ранее корреспондент URA.RU протестировал меню в открывшемся ресторане «Вкусно — и точка». Некоторые позиции меню ему понравились. Там выглядит входная группа кафе Группа «Чикен-Чирикен» / vk.com Самый дорогой бургер в меню — с двумя говяжьими котлетами Группа «Чикен-Чирикен» / vk.com

В Перми 1 сентября откроется новое заведение быстрого питания — кафе «Чикен-Чирикен». Фастфуд расположился по адресу ул. Монастырская, 12а. На здании уже висит вывеска, а кафе анонсировало в соцсетях свое открытие. «В 10 часов утра 1 сентября открывается новое заведение быстрого питания „Чикен-Чирикен“. Зовите друзей и родных!», — указано в рекламных постах. На странице нового кафе в соцсети «ВКонтакте» уже выложено меню. В нем представлены бургеры, тортильи, хот-доги, куриные крылышки, стрипсы, напитки и картошка фри. Стоит отметить, что пермяки жаловались на отсутствие картошки фри в открывшихся ресторанах «Вкусно — и точка». Цены в новом фастфуде — примерно такие же, как в ресторанах «Вкусно — и точка». К примеру, самый дорогой бургер с двумя говяжьими котлетами — Бургер двойной Биф — стоит 299 рублей, а самый дешевый — 79 рублей. Ранее корреспондент URA.RU протестировал меню в открывшемся ресторане «Вкусно — и точка». Некоторые позиции меню ему понравились.