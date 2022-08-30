Пермские депутаты предложили выдавать по 15 тысяч к школе

31 августа 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Сборы в школу обходятся в 30 тысяч Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фракция ЛДПР в заксобрании Пермского края выступила с проектом федерального закона, который предполагает установление ежегодной выплаты в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции Олег Постников. В ЗС уже внесен проект постановление о выступлении с законодательной инициативой. «В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, школьной формы и всех необходимых школьных принадлежностей. Согласно проведенным исследованиям, в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника может достигать 30 тысяч рублей», — отметил Постников. Выплата полагается на каждого ребенка. Обязательное условие — наличие российского гражданства. Расходы Федерации на реализацию этой инициативы предварительно составят 282 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермские эсеры предлагали губернатору Дмитрию Махонину дать право бесплатного проезда в общественном транспорте и возможность получать горячее питание для школьников 5-9 классов. Сейчас такие льготы есть только у 1-4 классов.

Фракция ЛДПР в заксобрании Пермского края выступила с проектом федерального закона, который предполагает установление ежегодной выплаты в 15 тысяч рублей на подготовку детей к школе. Об этом URA.RU сообщил руководитель фракции Олег Постников. В ЗС уже внесен проект постановление о выступлении с законодательной инициативой. «В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, школьной формы и всех необходимых школьных принадлежностей. Согласно проведенным исследованиям, в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника может достигать 30 тысяч рублей», — отметил Постников. Выплата полагается на каждого ребенка. Обязательное условие — наличие российского гражданства. Расходы Федерации на реализацию этой инициативы предварительно составят 282 млрд рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермские эсеры предлагали губернатору Дмитрию Махонину дать право бесплатного проезда в общественном транспорте и возможность получать горячее питание для школьников 5-9 классов. Сейчас такие льготы есть только у 1-4 классов.