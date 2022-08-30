Тюменские власти купят себе квартиру в 180 квадратных метров

Четырехкомнатную квартиру оплатят из областного бюджета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Управление делами правительства Тюменской области объявило конкурс на покупку квартиры площадью не менее чем в 180 квадратных метров, за которую власти готовы отдать 13 млн рублей из областного бюджета. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок.

«Приобретение жилого помещения. Требования: общая площадь — не менее 180 квадратных метров. Количество комнат — четыре. Квартира должны быть расположена не ниже второго этажа. Не требует ремонта, с наличием встроенной кухни, в доме с лифтом», — говорится в документации к закупке.

Определено и место, где должна располагаться жилплощадь — это центр Тюмени, в пешей доступности от правительства области. Для сделки власти не будут рассматривать дома, если они находятся не в квадрате улиц Республики, Осипенко, Профсоюзной и Первомайской.

Для каких целей закупается жилье, в документах к аукциону не сказано. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что власти закупают еще одну похожую квартиру, однако она должна быть немного меньше и дешевле. На нее правительство готово потратить 11,6 млн рублей, а комнат в жилье должно быть три.