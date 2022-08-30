Трудную нефть в ХМАО хотят добывать с помощью экзотических бобов

Новый компонент из бобов появится на рынке уже в сентябре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добычу трудноизвлекаемой нефти в ХМАО будут вести с помощью специальных растительных компонентов, сделанных из бобов горохового дерева гуар. Соглашение на производство этой смеси — гуаровой камеди, — подписали в Ханты-Мансийске «Газпром нефть» и «ЭКОНО-ТЕХ», передает корреспондент URA.RU.

«Наш завод позволит организовать масштабную переработку гуара на российском рынке, что даст стимул отечественным растениеводческим хозяйствам по выращиванию перспективной культуры, востребованной во многих отраслях, гарантируя переработку на территории России. При этом нефтяные компании смогут получать безопасный природный отечественный продукт для проведения высокотехнологичных операций», — сообщил журналисту агентства директор «ЭКОНО-ТЕХ» Дмитрий Осипов.

Первая гуаровая камедь заменит зарубежные аналоги уже в сентябре. Продукт планируют изготавливать на заводе компании «ЭКОНО-ТЕХ» в Нижневартовске. Это позволит быстрее доставлять его на нефтедобывающие предприятия в ХМАО и ЯНАО. Планируется, что мощность завода на начальном этапе составит порядка 6 тысяч тонн продукции в год. Площадкой для первых испытаний гуаровой камеди российского производства станут месторождения «Газпром нефти» в Югре.

Ранее URA.RU сообщало, что глава «Газпром нефти» Александр Дюков и уральский полпред Владимир Якушев вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой запустили в ХМАО центр установки подготовки нефти на месторождении имени Александра Жагрина. Комплекс позволит нефтяникам нарастить объемы добычи углеводородов на ключевом активе региона.