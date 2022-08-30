Из курганской больницы уволился главврач, переехавший за Шумковым

Из Шадринской ЦРБ уволился главврач Владимир Семенов, который в 2021 году переехал из Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Шадринской центральной районной больницы уволился главврач Владимир Семенов, который ранее заявил, что переехал из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым. Отработав меньше года, Семенов покинул регион, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к сфере здравоохранения.

«Из Шадринской ЦРБ уволился главврач Владимир Семенов. Вчера он скинул в чат врачей сообщение, в котором попрощался с коллективом и поблагодарил сотрудников за работу. Указал, что причиной увольнения стали семейные обстоятельства. По поводу нового руководителя решили, что лучше не волновать коллектив варягами и поставили местного врача», — рассказал источник.

В приемной Шадринской ЦРБ URA.RU подтвердили, что Владимир Семенов уволился. Исполняющим обязанности главврача с 31 августа назначен Дмитрий Клюш, который ранее работал и. о. заместителя главврача по лечебной работе. По данным одного из источников, Семенов вернулся в Тюмень. Подтвердить эту информацию не удалось, в распоряжении редакции нет номера телефона экс-главврача.

Владимир Семенов работал главным врачом ГБУ «Шадринская ЦРБ» с 11 ноября 2021 года. В интервью шадринскому телевидению он заявил: «Губернатор Шумков приехал с определенным бэкграундом из Тюмени, где был заместителем губернатора и оставил о себе очень приятное впечатление. Это интересно, когда ты идешь за человеком или работаешь в команде человека, который хочет сделать что-то и делает». Позже URA.RU писало, что после смены главврача в курганской больнице жалуются на питание. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила снижение калорийности некоторых блюд. Кроме этого, в больнице не выплачивали страховку сотрудникам, заразившимся на работе коронавирусом. Главврачу было направлено представление с требованием устранить нарушения.