Из курганской больницы уволился главврач, переехавший за Шумковым

Из Шадринской центральной районной больницы уволился главврач Владимир Семенов, который ранее заявил, что переехал из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым. Отработав меньше года, Семенов покинул регион, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к сфере здравоохранения.
«Из Шадринской ЦРБ уволился главврач Владимир Семенов. Вчера он скинул в чат врачей сообщение, в котором попрощался с коллективом и поблагодарил сотрудников за работу. Указал, что причиной увольнения стали семейные обстоятельства. По поводу нового руководителя решили, что лучше не волновать коллектив варягами и поставили местного врача», — рассказал источник.
В приемной Шадринской ЦРБ URA.RU подтвердили, что Владимир Семенов уволился. Исполняющим обязанности главврача с 31 августа назначен Дмитрий Клюш, который ранее работал и. о. заместителя главврача по лечебной работе. По данным одного из источников, Семенов вернулся в Тюмень. Подтвердить эту информацию не удалось, в распоряжении редакции нет номера телефона экс-главврача.
Владимир Семенов работал главным врачом ГБУ «Шадринская ЦРБ» с 11 ноября 2021 года. В интервью шадринскому телевидению он заявил: «Губернатор Шумков приехал с определенным бэкграундом из Тюмени, где был заместителем губернатора и оставил о себе очень приятное впечатление. Это интересно, когда ты идешь за человеком или работаешь в команде человека, который хочет сделать что-то и делает». Позже URA.RU писало, что после смены главврача в курганской больнице жалуются на питание. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила снижение калорийности некоторых блюд. Кроме этого, в больнице не выплачивали страховку сотрудникам, заразившимся на работе коронавирусом. Главврачу было направлено представление с требованием устранить нарушения.
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Из Шадринской центральной районной больницы уволился главврач Владимир Семенов, который ранее заявил, что переехал из Тюмени за губернатором Вадимом Шумковым. Отработав меньше года, Семенов покинул регион, рассказал URA.RU инсайдер, близкий к сфере здравоохранения. «Из Шадринской ЦРБ уволился главврач Владимир Семенов. Вчера он скинул в чат врачей сообщение, в котором попрощался с коллективом и поблагодарил сотрудников за работу. Указал, что причиной увольнения стали семейные обстоятельства. По поводу нового руководителя решили, что лучше не волновать коллектив варягами и поставили местного врача», — рассказал источник. В приемной Шадринской ЦРБ URA.RU подтвердили, что Владимир Семенов уволился. Исполняющим обязанности главврача с 31 августа назначен Дмитрий Клюш, который ранее работал и. о. заместителя главврача по лечебной работе. По данным одного из источников, Семенов вернулся в Тюмень. Подтвердить эту информацию не удалось, в распоряжении редакции нет номера телефона экс-главврача. Владимир Семенов работал главным врачом ГБУ «Шадринская ЦРБ» с 11 ноября 2021 года. В интервью шадринскому телевидению он заявил: «Губернатор Шумков приехал с определенным бэкграундом из Тюмени, где был заместителем губернатора и оставил о себе очень приятное впечатление. Это интересно, когда ты идешь за человеком или работаешь в команде человека, который хочет сделать что-то и делает». Позже URA.RU писало, что после смены главврача в курганской больнице жалуются на питание. Проведенная прокуратурой проверка подтвердила снижение калорийности некоторых блюд. Кроме этого, в больнице не выплачивали страховку сотрудникам, заразившимся на работе коронавирусом. Главврачу было направлено представление с требованием устранить нарушения.