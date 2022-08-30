Губернатор Моор рекомендовал вернуть масочный режим

Глава Тюменской области попросит носить маски в общественном транспорте Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор рекомендовал жителям региона соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре областного правительства. Режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса продлен в регионе до 1 октября.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона не пропускать ревакцинацию от COVID-19, а также рекомендовал соблюдать масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей», — рассказали в инфоцентре. Причиной назван рост заболеваемости коронавирусом в регионе — за последнюю неделю среди взрослых она выросла на 58%, среди детей — на 47,5%.

По данным властей, сейчас в регионе развернуто 160 ковидных коек, 28 из них свободны. При ухудшении эпидемиологической ситуации количество коек может быть увеличено.

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщало, что тюменские власти негласно начали сокращать число массовых мероприятий. Это в первую очередь касается таких сфер как культура и спорт.