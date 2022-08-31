Путин обратился к родным и близким Горбачева

Президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Письмо опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в письме главы государства.
В своем обращении Путин отметил большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы. «Еще раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», — заключил президент России.
Ранее стало известно о смерти Михаила Горбачева. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни.
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Президент России Владимир Путин написал письмо родным и близким бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Письмо опубликовано на официальном сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в письме главы государства. В своем обращении Путин отметил большую гуманитарную, благотворительную, просветительскую деятельность, которую Михаил Сергеевич Горбачев вел все последние годы. «Еще раз прошу принять искренние слова сочувствия и поддержки в связи с постигшей вас утратой», — заключил президент России. Ранее стало известно о смерти Михаила Горбачева. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице. Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни.