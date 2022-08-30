Глава ХМАО попросила одаренных детей запустить спутник в космос

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила талантливым детям разработать космический спутник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова на открытии «Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи» предложила его воспитанникам разработать и запустить в космос спутник до 2030 года. Эту идею она приурочила к празднованию 100 летия со дня образования Югры. Трансляция мероприятия была организована в аккаунте главы региона в социальных сетях

«Столетие региона, есть указ президента [РФ Владимира Путина] о том, что Российская Федерация будет отмечать эту дату, это 2030 год. Давайте договоримся о том, чтобы мы не зря на этом поле были. Давайте разработаем микроспутник и запустим его в космос. В общем, вот такая практическая польза одновременно», — предложила губернатор ХМАО. Она также добавила, что в открытие центра было вложено порядка 30 млн рублей на оснащение учебных аудиторий, где дети будут заниматься по трем направлениям — спорт, наука и искусство.

Идею губернатора ХМАО поддержала и руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, которая также выступила на открытии югорского центра в формате видеоконференцсвязи. «Я присоединяюсь к тому, что сказала Наталья Владимировна по поводу больших надежд, которые мы возлагаем на вас. 564 школьника приехало в „Сириус“ из Югры за все время нашей работы, 93 педагога прошли программы повышения квалификации», — рассказала Шмелева.

Ранее URA.RU сообщало об открытии новых школ в Югре. До конца года в регионе будут введены в эксплуатацию пять новых объектов.