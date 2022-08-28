Губернатор ХМАО рассказала об открытии новых школ к 1 сентября

Новые школы откроются не везде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что в пяти населенных пунктах округа появятся новые общеобразовательные заведения. Среди них с начала учебного года школы заработают в Ханты-Мансийске, Сургуте и поселке Нижнесортымском (Сургутский район). Об этом глава региона заявила на традиционном августовском совещании педагогов.

«До 1 сентября будут созданы объекты в Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижнесортымском. До конца года — в Солнечном и Лангепасе. Признаю, если в Солнечном уверенность высокая, абсолютная, практически, то Лангепас очень трудно реализовывает проект по реконструкции школьного здания. Усиливая еще раз региональной поддержкой этот проект. Надеюсь, что родители, учащиеся, педагогический коллектив все же получат этот объект после реконструкции. В Югорске будет введен в эксплуатацию новый корпус Югорского колледжа. Откроются центры естественнонаучной и технологической направленности», — сказала Комарова. Трансляция велась в официальном аккаунте губернатора ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

На совещании губернатор Комарова также упомянула, о своей командировке в Макеевку. Несмотря на подверженность города в ДНР бомбежке и, несмотря на риск, школьники и их родители готовятся к 1 сентября и поблагодарили югорчан за помощь в подготовке нового учебного года.



Ранее URA.RU сообщило, что власти ХМАО рекомендовали родителям и учителям носить маски в закрытых помещениях на праздничных мероприятиях 1 сентября. Об этом рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.