Песков обвинил ЕС в остановке «Северного потока»

31 августа 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Российская сторона остается приверженной своим обязательствам по контракту, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Газопровод «Северный поток» остановлен из-за европейских санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «Северный поток» приостановлен, до этого довели сами европейцы собственными санкциями», — сообщил Песков. «Мы действительно видели заявление Газпрома, что он [«Северный поток»] приостановлен на несколько дней. Вы знаете, что там работает одна турбина. Есть регламентные работы, которые до определенного времени должны выполняться. С выполнением регламентных работ проблемы, тоже Газпром это неоднократно объяснял. Работает одна турбина, все остальные турбины нуждаются в ремонте или отремонтированы, но не могут быть смонтированы и запущены из-за того, что нет юридического оформления», — заявил пресс-секретарь президента. Песков также добавил, что сервисное обслуживание турбин выполняется по праву Великобритании, которая ввела многочисленные санкции в отношении России. Без должных юридических гарантий, что британские санкции не будут распространяться, невозможно выполнять какие-то манипуляции с турбинами. «То есть, до этой ситуации довели европейцы, именно их же санкции, их собственные санкции», — подчеркнул пресс-секретарь. Он отметил, что российская сторона «остается приверженной» своим обязательствам по контракту. Однако сейчас их невозможно выполнить из-за ограничений и санкций, которые ввели ЕС, и Великобритания, и другие страны. Евросоюз ввел многочисленные санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил ее 24 февраля. Главными целями спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Газопровод «Северный поток» остановлен из-за европейских санкций в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «Северный поток» приостановлен, до этого довели сами европейцы собственными санкциями», — сообщил Песков. «Мы действительно видели заявление Газпрома, что он [«Северный поток»] приостановлен на несколько дней. Вы знаете, что там работает одна турбина. Есть регламентные работы, которые до определенного времени должны выполняться. С выполнением регламентных работ проблемы, тоже Газпром это неоднократно объяснял. Работает одна турбина, все остальные турбины нуждаются в ремонте или отремонтированы, но не могут быть смонтированы и запущены из-за того, что нет юридического оформления», — заявил пресс-секретарь президента. Песков также добавил, что сервисное обслуживание турбин выполняется по праву Великобритании, которая ввела многочисленные санкции в отношении России. Без должных юридических гарантий, что британские санкции не будут распространяться, невозможно выполнять какие-то манипуляции с турбинами. «То есть, до этой ситуации довели европейцы, именно их же санкции, их собственные санкции», — подчеркнул пресс-секретарь. Он отметил, что российская сторона «остается приверженной» своим обязательствам по контракту. Однако сейчас их невозможно выполнить из-за ограничений и санкций, которые ввели ЕС, и Великобритания, и другие страны. Евросоюз ввел многочисленные санкции в отношении России после начала ей спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил ее 24 февраля. Главными целями спецоперации глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей Донбасса.