Ельцин Центр припомнил конфликт Ельцина и Горбачева

Ельцин Центр счиатет, что при Горбачеве рухнул железный занавес, который мешал строить равноправное общество Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ельцин Центр принес свои соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева и припомнил, как он противостоял первому президенту РФ Борису Ельцину. Слова сочувствия учреждение опубликовало в своем telegram-канале.

«Президентский Центр Б.Н. Ельцина выражает искреннее сочувствие дочери Михаила Сергеевича Ирине, его друзьям, сотрудникам Горбачев-фонда», — заявили в Ельцин Центре. Также в организации напомнили, что усилиями Горбачева в жизнь россиян вошли такие слова, как «перестройка», «гласность», «демократизация», и при нем рухнул железный занавес, который мешал ранее строить равноправное общество, открытое миру.

Также в ЕЦ подчеркнули, что бывший президент СССР, начиная с 1985 года формировал команду единомышленников, в которую вошел и приглашенный в Москву первый секретарь Свердловского обкома партии Борис Ельцин. «Известно, что через короткое время Горбачев и Ельцин разошлись в понимании сути реформ. Ельцин бросил вызов Горбачеву, публично обвинив его в непоследовательности и медлительности, в отступлении от тех принципов, которые он сам провозглашал. С того момента они стали непримиримыми политическими оппонентами», — написали в центре.

При этом в ЕЦ обратили внимание, что, несмотря на разногласия, судьба Ельцина и Горбачева оказалась схожей. Реформы обоих россияне сначала поддерживали, а потом за них осуждали. «Рано или поздно то, что сделал Михаил Горбачев, и то, чего он не сумел сделать, будет оценено по достоинству. И его имя займет заслуженное место в учебниках отечественной истории», — подытожил Ельцин Центр.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после длительной тяжелой болезни. Бывшему президенту СССР был 91 год. Ранее экс-губернатор Свердловской области, сенатор Эдуард Россель рассказал URA.RU о том, как Горбачев спас Урал от голода. В Ельцин Центре заявили, что готовят внеплановую экскурсию, посвященную бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.