30 августа 2022

Губернатор ХМАО призвала соблюдать масочный режим 1 сентября

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День знаний. Тюмень, воздушные шары, школьная линейка, ученики, дети, день знаний, школьники, 1 сентября
Родителям школьников и учителям рекомендовано соблюдать масочный режим на линейках 1 сентября Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала родителям и педагогам соблюдать масочный режим на школьных линейках 1 сентября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Сургута.

«Губернатор Югры рекомендовала родителям и педагогам соблюдать на Дне знаний масочный режим. Необходимо использовать любые средства индивидуальной защиты: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия, обеспечивающие защиту органов дыхания», — указано в сообщении городской администрации.

Власти Сургута также призывают помнить о мерах профилактики коронавируса и при появлении первых симптомов заболевания обращаться за помощью врачей. Кроме того, чиновники просят не отправлять больных детей в школы.

Ранее URA.RU сообщало об усилении карантина в ХМАО из-за коронавируса. Окружные власти рекомендовали ввести масочный режим в закрытых помещениях.

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Губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала родителям и педагогам соблюдать масочный режим на школьных линейках 1 сентября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Сургута. «Губернатор Югры рекомендовала родителям и педагогам соблюдать на Дне знаний масочный режим. Необходимо использовать любые средства индивидуальной защиты: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия, обеспечивающие защиту органов дыхания», — указано в сообщении городской администрации. Власти Сургута также призывают помнить о мерах профилактики коронавируса и при появлении первых симптомов заболевания обращаться за помощью врачей. Кроме того, чиновники просят не отправлять больных детей в школы. Ранее URA.RU сообщало об усилении карантина в ХМАО из-за коронавируса. Окружные власти рекомендовали ввести масочный режим в закрытых помещениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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