Губернатор ХМАО призвала соблюдать масочный режим 1 сентября

Родителям школьников и учителям рекомендовано соблюдать масочный режим на линейках 1 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова рекомендовала родителям и педагогам соблюдать масочный режим на школьных линейках 1 сентября. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Сургута.

«Губернатор Югры рекомендовала родителям и педагогам соблюдать на Дне знаний масочный режим. Необходимо использовать любые средства индивидуальной защиты: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие изделия, обеспечивающие защиту органов дыхания», — указано в сообщении городской администрации.

Власти Сургута также призывают помнить о мерах профилактики коронавируса и при появлении первых симптомов заболевания обращаться за помощью врачей. Кроме того, чиновники просят не отправлять больных детей в школы.

Ранее URA.RU сообщало об усилении карантина в ХМАО из-за коронавируса. Окружные власти рекомендовали ввести масочный режим в закрытых помещениях.