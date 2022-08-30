По целям ВСУ летят снаряды с надписью «от пацанов из Копейска». Видео

31 августа 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Артиллерист из Копейска передал «привет» неонацистам (фото из архива) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Житель Копейска (Челябинская область), служащий в зоне проведения спецоперации на Украине, подписал боевой снаряд перед выстрелом в противника. Кадры с «приветом» для ВСУ от «копейский пацанов» появились в социальных сетях. «Написал на снаряде „Привет от пацанов из Копейска“. Я его сам дерну и запущу», — говорит на видео артиллерист и затем стреляет по целям ВСУ. Эксклюзивное видео размещено в telegram-канале «Копейск (В)Теме». Ранее военный комиссариат Копейска объявил набор на краткосрочный контракт. Как отмечают в военкомате, гражданам выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, предусмотрены меры материального стимулирования. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

Житель Копейска (Челябинская область), служащий в зоне проведения спецоперации на Украине, подписал боевой снаряд перед выстрелом в противника. Кадры с «приветом» для ВСУ от «копейский пацанов» появились в социальных сетях. «Написал на снаряде „Привет от пацанов из Копейска“. Я его сам дерну и запущу», — говорит на видео артиллерист и затем стреляет по целям ВСУ. Эксклюзивное видео размещено в telegram-канале «Копейск (В)Теме». Ранее военный комиссариат Копейска объявил набор на краткосрочный контракт. Как отмечают в военкомате, гражданам выполняющим задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, предусмотрены меры материального стимулирования. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.