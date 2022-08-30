Спасатели достали из воды тело утонувшего пермяка

31 августа 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Из Сылвы достали тело утонувшего пермяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае из Сылвы достали тело мужчины. Пермяк отправился купаться, но отдых закончился трагедией. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о происшествии на реке Сылва в Сылвенском сельском поселении Пермского муниципального округа поступила на пульт дежурного в 13:15. К месту происшествия были направлены 6 человек личного состава и три единицы техники, к сожалению имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Тело утонувшего мужчины из воды достали спасатели. В министерстве напоминают о необходимости соблюдения правил при купании и отдыхе на воде, а также просит не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Ранее URA.RU писало про двух пермяков, утонувших в Пермском крае с разницей в полчаса.

В Пермском крае из Сылвы достали тело мужчины. Пермяк отправился купаться, но отдых закончился трагедией. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о происшествии на реке Сылва в Сылвенском сельском поселении Пермского муниципального округа поступила на пульт дежурного в 13:15. К месту происшествия были направлены 6 человек личного состава и три единицы техники, к сожалению имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Тело утонувшего мужчины из воды достали спасатели. В министерстве напоминают о необходимости соблюдения правил при купании и отдыхе на воде, а также просит не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Ранее URA.RU писало про двух пермяков, утонувших в Пермском крае с разницей в полчаса.