30 августа 2022

Спасатели достали из воды тело утонувшего пермяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Сылвы достали тело утонувшего пермяка Фото:

В Пермском крае из Сылвы достали тело мужчины. Пермяк отправился купаться, но отдых закончился трагедией. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Сообщение о происшествии на реке Сылва в Сылвенском сельском поселении Пермского муниципального округа поступила на пульт дежурного в 13:15. К месту происшествия были направлены 6 человек личного состава и три единицы техники, к сожалению имеется погибший», — сообщили в ведомстве.

Тело утонувшего мужчины из воды достали спасатели. В министерстве напоминают о необходимости соблюдения правил при купании и отдыхе на воде, а также просит не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Ранее URA.RU писало про двух пермяков, утонувших в Пермском крае с разницей в полчаса.

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В Пермском крае из Сылвы достали тело мужчины. Пермяк отправился купаться, но отдых закончился трагедией. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Сообщение о происшествии на реке Сылва в Сылвенском сельском поселении Пермского муниципального округа поступила на пульт дежурного в 13:15. К месту происшествия были направлены 6 человек личного состава и три единицы техники, к сожалению имеется погибший», — сообщили в ведомстве. Тело утонувшего мужчины из воды достали спасатели. В министерстве напоминают о необходимости соблюдения правил при купании и отдыхе на воде, а также просит не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Ранее URA.RU писало про двух пермяков, утонувших в Пермском крае с разницей в полчаса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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