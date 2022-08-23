В Пермском крае утонули двое мужчин

Двое мужчин в Пермском крае погибли во время купания. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«В Кировском районе Перми в Каме утонул мужчина, сообщение о произошедшем на пульт дежурного поступило в 16:05. Спустя полчаса, в 16:35, на пульт дежурного поступила информация о трагической гибели пермяка на пруду в Куединском муниципальном округе», — сообщили в ведомстве.
ГУ МЧС Пермского края напоминает о необходимости соблюдать технику безопасности и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.
Ранее URA.RU писало о трагической гибели 12-летней девочки, которую разыскивали сутки. Тело школьницы было обнаружено в Каме, по предварительной информации, девочка пошла купаться и утонула.
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