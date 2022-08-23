23 августа 2022

В Пермском крае утонули двое мужчин

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Двое пермяков утонули во время купания в Пермском крае Фото:

Двое мужчин в Пермском крае погибли во время купания. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«В Кировском районе Перми в Каме утонул мужчина, сообщение о произошедшем на пульт дежурного поступило в 16:05. Спустя полчаса, в 16:35, на пульт дежурного поступила информация о трагической гибели пермяка на пруду в Куединском муниципальном округе», — сообщили в ведомстве.

ГУ МЧС Пермского края напоминает о необходимости соблюдать технику безопасности и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит оставлять детей без присмотра вблизи водоемов.

Ранее URA.RU писало о трагической гибели 12-летней девочки, которую разыскивали сутки. Тело школьницы было обнаружено в Каме, по предварительной информации, девочка пошла купаться и утонула.

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Двое мужчин в Пермском крае погибли во время купания. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «В Кировском районе Перми в Каме утонул мужчина, сообщение о произошедшем на пульт дежурного поступило в 16:05. Спустя полчаса, в 16:35, на пульт дежурного поступила информация о трагической гибели пермяка на пруду в Куединском муниципальном округе», — сообщили в ведомстве. ГУ МЧС Пермского края напоминает о необходимости соблюдать технику безопасности и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит оставлять детей без присмотра вблизи водоемов. Ранее URA.RU писало о трагической гибели 12-летней девочки, которую разыскивали сутки. Тело школьницы было обнаружено в Каме, по предварительной информации, девочка пошла купаться и утонула.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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