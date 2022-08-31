На Запорожской АЭС предотвратили теракт

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
Теракт на ЗАЭС готовила группа диверсантов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов.

«Предотвращен теракт на Запорожской АЭС. В Энергодаре задержали группу готовивших его украинских диверсантов», — заявили представители администрации Запорожья РИА «Новостям».

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На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов. «Предотвращен теракт на Запорожской АЭС. В Энергодаре задержали группу готовивших его украинских диверсантов», — заявили представители администрации Запорожья РИА «Новостям».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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