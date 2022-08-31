На Запорожской АЭС предотвратили теракт

31 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Теракт на ЗАЭС готовила группа диверсантов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов. «Предотвращен теракт на Запорожской АЭС. В Энергодаре задержали группу готовивших его украинских диверсантов», — заявили представители администрации Запорожья РИА «Новостям».

На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов. «Предотвращен теракт на Запорожской АЭС. В Энергодаре задержали группу готовивших его украинских диверсантов», — заявили представители администрации Запорожья РИА «Новостям».