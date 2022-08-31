На Запорожской АЭС предотвратили теракт

Теракт на ЗАЭС готовила группа диверсантов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Запорожской атомной электростанции предотвращен теракт. По словам представителей администрации региона, у энергетического объекта задержана группа диверсантов.
«Предотвращен теракт на Запорожской АЭС. В Энергодаре задержали группу готовивших его украинских диверсантов», — заявили представители администрации Запорожья РИА «Новостям».
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
Подпишитесь на наш дайджест!