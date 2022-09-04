Диетолог Гинзбург: оливковое масло продлевает жизнь

05 сентября 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Люди, использующие оливковое масло вместо подсолнечного, дольше живут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оливковое масло не способствуют развитию атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от подсолнечного. Люди, которые употребляют его в пищу, дольше живут. Об этом URA.RU сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Оливковое масло уникально тем, что оно состоит из олеиновой омега-9 насыщенной жирной кислоты. Есть достаточно много исследований, показывающих, что эта жирная кислота никак не способствует развитию атеросклероза. А если она в пище преобладает, то понятно, что меньше других жирных кислот, и получается, что такое питание обладает антиатерогенным действием», — сказал Михаил Гинзбург. «Подсолнечное масло традиционно для нашего питания, так называемой, западной диеты, к которой мы тоже относимся. Это масло богато омега-6 полиненасыщенной линолевой жирной кислотой. Про нее мы знаем прямо противоположные вещи. Избыток в питании способствует развитию атеросклероза, провоспалительных возрастных заболеваний, когнитивных нарушений. Проще говоря, от него мозги раньше старятся. Склонность к депрессии, шизофрении», — добавил он. Как подчеркнул доктор медицинских наук, в странах, где чаще всего используют оливковое масло, люди живут дольше. «Поскольку оливковое масло максимально распространено в Греции, Испании, Франции, оно входит в средиземноморскую диету. А мы знаем, что люди, которые ее соблюдают, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и дольше живут. Это отработанная природой, самим человеческим социумом оздоровительная программа питания. В этой диете оливковое масло составляет большинство», — отметил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оливковое масло не способствуют развитию атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от подсолнечного. Люди, которые употребляют его в пищу, дольше живут. Об этом URA.RU сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Оливковое масло уникально тем, что оно состоит из олеиновой омега-9 насыщенной жирной кислоты. Есть достаточно много исследований, показывающих, что эта жирная кислота никак не способствует развитию атеросклероза. А если она в пище преобладает, то понятно, что меньше других жирных кислот, и получается, что такое питание обладает антиатерогенным действием», — сказал Михаил Гинзбург. «Подсолнечное масло традиционно для нашего питания, так называемой, западной диеты, к которой мы тоже относимся. Это масло богато омега-6 полиненасыщенной линолевой жирной кислотой. Про нее мы знаем прямо противоположные вещи. Избыток в питании способствует развитию атеросклероза, провоспалительных возрастных заболеваний, когнитивных нарушений. Проще говоря, от него мозги раньше старятся. Склонность к депрессии, шизофрении», — добавил он. Как подчеркнул доктор медицинских наук, в странах, где чаще всего используют оливковое масло, люди живут дольше. «Поскольку оливковое масло максимально распространено в Греции, Испании, Франции, оно входит в средиземноморскую диету. А мы знаем, что люди, которые ее соблюдают, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и дольше живут. Это отработанная природой, самим человеческим социумом оздоровительная программа питания. В этой диете оливковое масло составляет большинство», — отметил собеседник агентства.