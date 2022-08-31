Bloomberg: Тайвань накапливает оружие США для войны с Китаем

Тайвань накапливает американское оружие для войны с КНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Тайвань накапливает американское оружие для войны с Китаем. Об этом сообщает Bloomberg.

«Тайвань накапливает оружие американского производства, чтобы удержать Китай от выполнения угроз захватить остров силой, если это необходимо», — пишет издание. В настоящий момент, Тайвань накапливает американские ракеты залпового огня HIMARS и противотанковые ракеты Javelin. В том числе, данное вооружение использует Украина в ходе конфликта с Россией.

«Заказ на противотанковые ракеты Javelin вступил в стадию производства и поставки», — сообщил начальник штаба армии Тайваня Чан Юань-шиун в ходе брифинга в столице Тайваня — Тайбэй. По его словам, Тайвань и США предпринимают совместные усилия по управлению и планированию, чтобы обеспечить своевременную доставку системы.

Тем не менее пока что дата реализации поставок не названа. Также, как уточняет начальник штаба армии, остров хочет увеличить запас HIMARS с 11 до 29 штук. Запас для этих ракет планируется закупить до 800 штук. Они должны быть доставлены до 2027 года.

Ранее Тайвань впервые атаковал китайский беспилотник. Конфликт между КНР и островом Тайвань обострился после визита на Тайвань спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай посчитал это угрозой своей независимости, так как Китай считает остров своим. Ранее МО Тайваня сообщило, что китайская армия отправила 24 самолета и 11 кораблей к острову, пишет RT. Также «Национальная служба новостей» уточняет, что Китай в случае войны с США нанесет удар по Гуаму.