Диетолог Гинзбург назвал полезную альтернативу сливочному маслу

Врач-диетолог Михаил Гинзбург: кокосовое масло полезнее сливочного

02 сентября 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

Кокосовое масло может быть полезной альтернативой сливочному Фото: Денис Моргунов © URA.RU Использование кокосового масла снижает калорийность пищи, а также понижает риск развития возрастных болезней и ускорения старения организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Кокосовое масло интересно тем, что оно насыщенное. Оно не окисляется в организме и не приводит к образованию так называемых свободных радикалов (могут приводить к повреждению биологических молекул, что в теории ускоряет старение организма — прим. URA.RU). Второй момент, в него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются, поэтому кокосовое масло все рассматривают как хорошую альтернативу сливочному маслу», — заявил Михаил Гинзбург. «Пока о нем думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нем. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить», — уточнил он. Ранее британский диетолог Лили Саттер рассказала, что оливковое, рапсовое и кокосовое масла полезны для сердца, так как в них содержатся мононенасыщенные жиры и витамин Е. Нутрициолог Алена Ефимова отметила, что кокосовое масло будет идеальным для завтрака.

Использование кокосового масла снижает калорийность пищи, а также понижает риск развития возрастных болезней и ускорения старения организма. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Кокосовое масло интересно тем, что оно насыщенное. Оно не окисляется в организме и не приводит к образованию так называемых свободных радикалов (могут приводить к повреждению биологических молекул, что в теории ускоряет старение организма — прим. URA.RU). Второй момент, в него входят среднецепочечные жирные кислоты, которые оказываются достаточно сытными, но при этом нигде не откладываются, поэтому кокосовое масло все рассматривают как хорошую альтернативу сливочному маслу», — заявил Михаил Гинзбург. «Пока о нем думают скорее хорошо, чем плохо. Его участие в питании снижает калорийность, поскольку оно сытное и не приводит к учащению возрастных болезней. Его на хлеб не намажешь, но его часто добавляют вместо сливок в кофе, жарят на нем. Это делает менее вредной жареную пищу, чем если на сливочном масле жарить», — уточнил он. Ранее британский диетолог Лили Саттер рассказала, что оливковое, рапсовое и кокосовое масла полезны для сердца, так как в них содержатся мононенасыщенные жиры и витамин Е. Нутрициолог Алена Ефимова отметила, что кокосовое масло будет идеальным для завтрака.