«Интерфакс»: государственных похорон Горбачева не будет

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Сток Горбачев Михаил, flickr. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни Фото:

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер. Об этом сообщили «Интерфаксу» два информированных источника.

«Организация государственных похорон Горбачева не планируется», — сказали собеседники агентства. Горбачев скончался 30 августа после болезни.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Кроме того, президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля. Также Владимир Путин уточнил, что Михаил Горбачев «возглавлял страну в период сложных, драматических изменений», — пишет RT.

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Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер. Об этом сообщили «Интерфаксу» два информированных источника. «Организация государственных похорон Горбачева не планируется», — сказали собеседники агентства. Горбачев скончался 30 августа после болезни. Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Кроме того, президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля. Также Владимир Путин уточнил, что Михаил Горбачев «возглавлял страну в период сложных, драматических изменений», — пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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