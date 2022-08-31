«Интерфакс»: государственных похорон Горбачева не будет

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер. Об этом сообщили «Интерфаксу» два информированных источника.
«Организация государственных похорон Горбачева не планируется», — сказали собеседники агентства. Горбачев скончался 30 августа после болезни.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Кроме того, президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля. Также Владимир Путин уточнил, что Михаил Горбачев «возглавлял страну в период сложных, драматических изменений», — пишет RT.
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