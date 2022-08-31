«Интерфакс»: государственных похорон Горбачева не будет

31 августа 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Михаил Горбачев скончался на 92 году жизни Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0) Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер. Об этом сообщили «Интерфаксу» два информированных источника. «Организация государственных похорон Горбачева не планируется», — сказали собеседники агентства. Горбачев скончался 30 августа после болезни. Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Кроме того, президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля. Также Владимир Путин уточнил, что Михаил Горбачев «возглавлял страну в период сложных, драматических изменений», — пишет RT.

Похороны экс-президента СССР Михаила Горбачева не будут носить государственный характер. Об этом сообщили «Интерфаксу» два информированных источника. «Организация государственных похорон Горбачева не планируется», — сказали собеседники агентства. Горбачев скончался 30 августа после болезни. Ранее URA.RU сообщало, что экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. По словам сенатора Людмилы Нарусовой, «Горбачев мог сохранить СССР». Кроме того, президент РФ Владимир Путин отреагировал на смерть экс-президента и написал письмо родным и близким Горбачева. Данное письмо было опубликовано на сайте Кремля. Также Владимир Путин уточнил, что Михаил Горбачев «возглавлял страну в период сложных, драматических изменений», — пишет RT.