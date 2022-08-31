Наина Ельцина назвала трагические ошибки Михаила Горбачева

Наина Ельцина сделала заявление после смерти Михаила Горбачева Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вдова первого президента России Наина Ельцина назвала непростыми свои отношения с Михаилом Горбачевым, охарактеризовав его как человека, который хотел сделать страну лучше, но совершил при этом трагические ошибки. Заявление бывшей первой леди России опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале.

«Пришло печальное известие — умер президент СССР Михаил Горбачев. У нас с Михаилом Сергеевичем были непростые отношения. В середине 80-х я, как и Борис Николаевич, как и многие люди в нашей стране, очень верила в него, поддерживала его реформы, радовалась, что страна уходит от жестокой забюрократизированной советской системы. Скоро стало понятно, что генеральный секретарь тормозит перемены, поддается влиянию наиболее реакционных функционеров. Наблюдать за этим было больно», — передает слова Наины Ельциной центр.

Она вспомнила период, когда Борис Ельцин обрушился с публичной критикой в адрес Михаила Горбачева. «Горбачев ответил ему несправедливо жестоко. Я, конечно, очень тяжело все это переживала. Борис ушел со своих партийных постов и стал лидером демократической оппозиции. С тех пор их дороги разошлись», — вспоминает Наина Ельцина.

При этом вдова первого российского президента подчеркнула заслуги Горбачева, назвав его человеком, который «искренне хотел изменить советскую систему, превратив СССР в свободное и миролюбивое государство».

«Но сегодня надо вспомнить о главном. <> При Горбачеве люди перестали бояться говорить то, что думают. В партийном руководстве появились новые яркие люди. Стали издаваться запрещенные книги, выходить на экраны запрещенные цензурой фильмы. Открылись границы. Да, он совершал ошибки, иногда трагические. Но это не отменяет его усилий сделать нашу страну лучше», — высказалась Наина Ельцина.

Вспомнила она и о необыкновенной любви Михаила Горбачева к своей жене — Раисе. «Она скончалась на много лет раньше его. Я помню эти похороны, помню огромное горе, охватившее этого любящего человека. От всего сердца сочувствую дочери Михаила Сергеевича Ирине, всем родным и близким», — сказала Ельцина.

Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего президента СССР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцы в огромном долгу перед Горбачевым.