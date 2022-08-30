Преподаватель в Перми отсудила у своего вуза 500 тысяч рублей

31 августа 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону преподавателя ПИЖТ Алены Подлесных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский краевой суд обязал выплатить сотруднику Пермского института ж/д транспорта (филиал УрГУПС) Алене Подлесных 500 тысяч рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU Подлесных пояснила, что вуз продолжительный период времени не выплачивал ей стимулирующие, поэтому она была вынуждена обратиться в суд. «Стимулирующие не выплачивались мне с июля 2020 по июль 2021 года, как только начался мой конфликт с руководством ПИЖТ. А эта история [судебное разбирательство с вузом] началась больше года назад. В итоге суд вынес решение выплатить мне стимулирующие, процент за их невыплату, невыплаченную зарплату, проценты за ее невыплату и компенсировать моральный вред — всего в сумме около 500 тысяч рублей», — объяснила Подлесных. Преподаватель также добавила, что сейчас является сотрудником вуза, но с 5 сентября планирует уволиться, поскольку для нее «нет перспектив в ПИЖТ». Получить комментарий директора института Евгения Гомолы URA.RU не удалось, номер его телефона, известный редакции, оказался недоступен для связи. Подлесных ранее также добивалась от руководства ПИЖТ восстановления ее в должности. Кроме этого, она придала огласке нарушения в работе вуза, связанные с подделкой зачетных книжек студентов. По данному факту Уральским следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело. Однако никто из руководства института ж/д транспорта в рамках его расследования так и не привлекался к ответственности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский краевой суд обязал выплатить сотруднику Пермского института ж/д транспорта (филиал УрГУПС) Алене Подлесных 500 тысяч рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU Подлесных пояснила, что вуз продолжительный период времени не выплачивал ей стимулирующие, поэтому она была вынуждена обратиться в суд. «Стимулирующие не выплачивались мне с июля 2020 по июль 2021 года, как только начался мой конфликт с руководством ПИЖТ. А эта история [судебное разбирательство с вузом] началась больше года назад. В итоге суд вынес решение выплатить мне стимулирующие, процент за их невыплату, невыплаченную зарплату, проценты за ее невыплату и компенсировать моральный вред — всего в сумме около 500 тысяч рублей», — объяснила Подлесных. Преподаватель также добавила, что сейчас является сотрудником вуза, но с 5 сентября планирует уволиться, поскольку для нее «нет перспектив в ПИЖТ». Получить комментарий директора института Евгения Гомолы URA.RU не удалось, номер его телефона, известный редакции, оказался недоступен для связи. Подлесных ранее также добивалась от руководства ПИЖТ восстановления ее в должности. Кроме этого, она придала огласке нарушения в работе вуза, связанные с подделкой зачетных книжек студентов. По данному факту Уральским следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело. Однако никто из руководства института ж/д транспорта в рамках его расследования так и не привлекался к ответственности.