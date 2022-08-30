30 августа 2022

Смену чиновникам ЯНАО будут готовить по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата
Желающим учиться больше не нужно ходатайство шефа Фото:

В ЯНАО начался прием заявок на обучение в «Ямальской школе кадрового резерва» на 2022-2023 учебный год. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, с этого года желающие смогут самостоятельно подавать заявления, без рекомендации начальства.

«Теперь участником может стать не только сотрудник, направляемый по рекомендации руководителя, но и самовыдвиженец. Критериями отбора кандидатов также остается минимальный стаж работы на Ямале — один год, стаж на управленческой должности — шесть месяцев», — приводит пресс-служба слова зама губернатора ЯНАО Ирины Новоселовой.

Губернатор Дмитрий Артюхов пообещал лично контролировать, как сложится карьера выпускников. «В дальнейшем буду особенно смотреть на участие в Ямальской школе кадрового резерва при определении будущих назначений», — поделился глава региона, напомнив, что сам проходил подобное обучение на федеральном уровне.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель главы администрации Пуровского района Кирилл Скороходов и начальник департамента социальной политики Нового Уренгоя Александр Норка победили в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время оба чиновника пока занимают свои прежние посты.

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В ЯНАО начался прием заявок на обучение в «Ямальской школе кадрового резерва» на 2022-2023 учебный год. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, с этого года желающие смогут самостоятельно подавать заявления, без рекомендации начальства. «Теперь участником может стать не только сотрудник, направляемый по рекомендации руководителя, но и самовыдвиженец. Критериями отбора кандидатов также остается минимальный стаж работы на Ямале — один год, стаж на управленческой должности — шесть месяцев», — приводит пресс-служба слова зама губернатора ЯНАО Ирины Новоселовой. Губернатор Дмитрий Артюхов пообещал лично контролировать, как сложится карьера выпускников. «В дальнейшем буду особенно смотреть на участие в Ямальской школе кадрового резерва при определении будущих назначений», — поделился глава региона, напомнив, что сам проходил подобное обучение на федеральном уровне. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель главы администрации Пуровского района Кирилл Скороходов и начальник департамента социальной политики Нового Уренгоя Александр Норка победили в суперфинале четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В настоящее время оба чиновника пока занимают свои прежние посты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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