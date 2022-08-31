В Челябинске решили, кому отдадут землю в аренду за рубль

Стали известны производства, с которыми можно получить льготную аренду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске определились, каким отраслям достанется земля за один рубль для производства импортозамещающей продукции. Как сообщил региональный минпром, ведомство выбрало четыре направления деятельности.

«На сайте министерства промышленности Челябинской области опубликован приказ. Он определил виды деятельности, для которых можно получить землю в аренду за один рубль», — сообщила пресс-служба минпрома в telegram-канале.

Согласно документу, предусмотрены четыре класса по видам экономической деятельности. Среди них: 23 — производство прочей неметаллической минеральной продукции, 27 — производство электрического оборудования, 28 — производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, 29 — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Желающих воспользоваться льготой направят к специалистам минимущества и в муниципалитеты. Адресация зависит от того, кому принадлежит земля — региону или муниципальным образованиям. Предварительно бизнесменов попросили проверить, есть ли в перечне видов деятельности их предприятий соответствующие коды.

В минпроме заметили: планируется актуализация перечня. Если компания планирует начать выпуск импортозамещающей продукции и намерена воспользоваться льготной арендой, ей необходимо обратиться в ведомство с заявлением, приложив обоснование для независимой экспертизы.

Принятый в июне закон об аренде за один рубль пока распространяется на отношения до конца 2022 года. Нормативный акт стал частью программы импортозамещения. Она разработана, чтобы минимизировать действие экономических санкций. Ограничения ряд стран ввели в ответ на начало проведения спецоперации на Украине.