В аварии с КАМАЗом под Екатеринбургом погиб мужчина

51-летний мужчина из «Кадиллака» погиб сразу, водитель грузовика не пострадал Фото: управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В результате ДТП в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщает управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Кадиллак“ с груженым прицепом, мужчина 1971 г. р., двигаясь со стороны Режа в направлении Екатеринбурга, допустил немотивированный выезд на дорогу с односторонним движением в нарушение дорожного знака 3.2 ПДД РФ (движение запрещено), вследствие чего совершил столкновение со встречной грузовой автомашиной КамАЗ», — сообщили в ведомстве. После этого кроссовер с прицепом опрокинулся, а пустой грузовик съехал в кювет.

Также представители регионального ГИБДД установили, что водитель автомобиля «Кадиллак» скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, а водитель грузовика не пострадал. «Установлено, что 51-летний водитель легкового автомобиля, проживал в Екатеринбурге, имел стаж вождения транспортными средствами 31 год, к административной ответственности ранее привлекался 21 раз», — заявили в управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В настоящий момент на месте ДТП сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проводятся процессуальные действия, опрашиваются очевидцы ДТП. По факту происшествия сотрудники полиции проведут проверку. В свою очередь, Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными на дорогах, соблюдать требования правил дорожного движения, дорожных знаков, разметки во избежание автоаварий.

Ранее URA.RU сообщало, что в районе пересечения ЕКАД и Режевского тракта произошло ДТП. В происшествии пострадал микроавтобус, перевозивший катер, который выехал на встречную полосу и попал под КамАЗ.