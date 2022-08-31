Свердловчанка, у которой отобрали детей, идет в прокуратуру

01 сентября 2022 в 08:52 Размер текста - 17 +

Виктория Земляная намерена оспорить приказ о лишении ее родительских прав над пятью приемными детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Виктория Земляная, у которой сотрудники органов опеки насильно изъяли детей, написала уполномоченным по правам ребенка и теперь планирует обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Мои дальнейшие действия — жду решения от уполномоченных по правам ребенка. Также мне назначили встречу с прокурором. Я не намерена сдаваться», — рассказала собеседница агентства. Ранее у Виктории Земляной произошел конфликт с одним из приемных детей из-за телефона, в итоге на женщину пожаловались в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше.

Виктория Земляная, у которой сотрудники органов опеки насильно изъяли детей, написала уполномоченным по правам ребенка и теперь планирует обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Мои дальнейшие действия — жду решения от уполномоченных по правам ребенка. Также мне назначили встречу с прокурором. Я не намерена сдаваться», — рассказала собеседница агентства. Ранее у Виктории Земляной произошел конфликт с одним из приемных детей из-за телефона, в итоге на женщину пожаловались в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше.