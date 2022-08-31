31 августа 2022

Свердловчанка, у которой отобрали детей, идет в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, сбербанк россии, прокуратура свердловской области
Виктория Земляная намерена оспорить приказ о лишении ее родительских прав над пятью приемными детьми Фото:

Виктория Земляная, у которой сотрудники органов опеки насильно изъяли детей, написала уполномоченным по правам ребенка и теперь планирует обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Мои дальнейшие действия — жду решения от уполномоченных по правам ребенка. Также мне назначили встречу с прокурором. Я не намерена сдаваться», — рассказала собеседница агентства.

Ранее у Виктории Земляной произошел конфликт с одним из приемных детей из-за телефона, в итоге на женщину пожаловались в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше.

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Виктория Земляная, у которой сотрудники органов опеки насильно изъяли детей, написала уполномоченным по правам ребенка и теперь планирует обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Мои дальнейшие действия — жду решения от уполномоченных по правам ребенка. Также мне назначили встречу с прокурором. Я не намерена сдаваться», — рассказала собеседница агентства. Ранее у Виктории Земляной произошел конфликт с одним из приемных детей из-за телефона, в итоге на женщину пожаловались в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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