Свердловчанка, у которой отобрали детей, идет в прокуратуру

Виктория Земляная, у которой сотрудники органов опеки насильно изъяли детей, написала уполномоченным по правам ребенка и теперь планирует обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.
«Мои дальнейшие действия — жду решения от уполномоченных по правам ребенка. Также мне назначили встречу с прокурором. Я не намерена сдаваться», — рассказала собеседница агентства.
Ранее у Виктории Земляной произошел конфликт с одним из приемных детей из-за телефона, в итоге на женщину пожаловались в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше.
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Виктория Земляная, у которой сотрудники органов опеки насильно изъяли детей, написала уполномоченным по правам ребенка и теперь планирует обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. «Мои дальнейшие действия — жду решения от уполномоченных по правам ребенка. Также мне назначили встречу с прокурором. Я не намерена сдаваться», — рассказала собеседница агентства. Ранее у Виктории Земляной произошел конфликт с одним из приемных детей из-за телефона, в итоге на женщину пожаловались в опеку. Приехавшие сотрудники ведомства показали приказ, что забирают из семьи всех пятерых приемных детей. Те, в свою очередь, отказались покидать дом, и сопротивлялись на протяжении пяти часов. Одного из детей сотрудники полиции вынесли за руки и за ноги, еще трое спрятались на крыше.