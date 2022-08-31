31 августа 2022
30 августа 2022

Рыбак в ХМАО поцеловал пойманного судака. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростов - на - Дону. Городские зарисовки, рыбак, рыба, Судак, рыба на крючке
Рыбак отпустил пойманную рыбу (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе рыбак сначала поцеловал выловленного судака, а потом отпустил его. Видео опубликовано в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте».

«Поймал, поцеловал, отпустил», — подписал видео автор. «Поматросил и бросил!» — пошутил в комментариях Александр Лебедев. «Зачетный судачок», — оценил Денис Талунов. «Супер, уважуха», — поделился Алексей Дорошин. «Ну Вова, аккуратней с рыбехой же надо, аккуратней!» — написала Екатерина Бебнева.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе.

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В Ханты-Мансийском автономном округе рыбак сначала поцеловал выловленного судака, а потом отпустил его. Видео опубликовано в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «Поймал, поцеловал, отпустил», — подписал видео автор. «Поматросил и бросил!» — пошутил в комментариях Александр Лебедев. «Зачетный судачок», — оценил Денис Талунов. «Супер, уважуха», — поделился Алексей Дорошин. «Ну Вова, аккуратней с рыбехой же надо, аккуратней!» — написала Екатерина Бебнева. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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