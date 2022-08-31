Рыбак в ХМАО поцеловал пойманного судака. Видео

01 сентября 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

Рыбак отпустил пойманную рыбу (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе рыбак сначала поцеловал выловленного судака, а потом отпустил его. Видео опубликовано в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «Поймал, поцеловал, отпустил», — подписал видео автор. «Поматросил и бросил!» — пошутил в комментариях Александр Лебедев. «Зачетный судачок», — оценил Денис Талунов. «Супер, уважуха», — поделился Алексей Дорошин. «Ну Вова, аккуратней с рыбехой же надо, аккуратней!» — написала Екатерина Бебнева. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе.

В Ханты-Мансийском автономном округе рыбак сначала поцеловал выловленного судака, а потом отпустил его. Видео опубликовано в группе «Рыбалка в Сургуте» в соцсети «ВКонтакте». «Поймал, поцеловал, отпустил», — подписал видео автор. «Поматросил и бросил!» — пошутил в комментариях Александр Лебедев. «Зачетный судачок», — оценил Денис Талунов. «Супер, уважуха», — поделился Алексей Дорошин. «Ну Вова, аккуратней с рыбехой же надо, аккуратней!» — написала Екатерина Бебнева. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбаки из Перми поймали крупных щук и установили личный рыболовный рекорд. Рыбак, отвечая на вопрос пользователей в комментариях к посту, признался, что рыбу он поймал в Октябрьском районе.