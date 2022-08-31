31 августа 2022

Глава Минвостока: японские компании остаются работать в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к ИННОПРОМ-2017. Екатеринбург, флаг россии, флаг японии, иннопром2017
Японские компании останутся в РФ для реализации долгосрочных проектов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Диалог между Москвой и Токио ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России. Он переживет этот кризис, и мы будем вместе реализовывать масштабные проекты», — сказал Чекунов в беседе с РИА «Новости».

Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщала, что большинство японских фирм проигнорировали призывы уйти с российского рынка. Согласно статистике, из 168 зарегистрированных на бирже компаний, имеющих присутствие в РФ, только 74 объявили о консервации своих объектов либо о полном уходе. Япония вместе с Евросоюзом и США ввела жесткие санкции против Москвы после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Диалог между Москвой и Токио ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. «Есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России. Он переживет этот кризис, и мы будем вместе реализовывать масштабные проекты», — сказал Чекунов в беседе с РИА «Новости». Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщала, что большинство японских фирм проигнорировали призывы уйти с российского рынка. Согласно статистике, из 168 зарегистрированных на бирже компаний, имеющих присутствие в РФ, только 74 объявили о консервации своих объектов либо о полном уходе. Япония вместе с Евросоюзом и США ввела жесткие санкции против Москвы после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...