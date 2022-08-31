Глава Минвостока: японские компании остаются работать в России

Диалог между Москвой и Токио ведется на рабочем уровне, японский бизнес продолжает работу в России и будет работать долгосрочно. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
«Есть официальная позиция, которая высказывается и формулируется зависимыми людьми, а есть интересы бизнеса, который продолжает работать, а значит, будет работать долгосрочно в России. Он переживет этот кризис, и мы будем вместе реализовывать масштабные проекты», — сказал Чекунов в беседе с РИА «Новости».
Ранее гонконгская газета South China Morning Post сообщала, что большинство японских фирм проигнорировали призывы уйти с российского рынка. Согласно статистике, из 168 зарегистрированных на бирже компаний, имеющих присутствие в РФ, только 74 объявили о консервации своих объектов либо о полном уходе. Япония вместе с Евросоюзом и США ввела жесткие санкции против Москвы после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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